Igor Štimac kažnjen zbog ‘vrijeđanja i klevetanja‘, jedno pitanje ga je posebno izbacilo iz takta

Igor Štimac saznao je posljedice svojih djela tijekom i nakon utakmice protiv Širokog Brijega odigrane 1. studenoga. Podsjetimo, hrvatski stručnjak je tijekom te utakmice 13. kola, u kojoj je njegov Zrinjski pobijedio (2:1), u drugoj minuti sudačke nadoknade isključen s te utakmice zbog ponašanja nakon unošenja glavnom sucu u lice. Štimca su morali smirivati njegovi igrači, a dok je napuštao teren, mogli su se čuti pogrdni povici s domaće tribine, pišu Sportske novosti.

Naime, nakon što je isključen, hrvatski se strateg prebacio na tribine, na što domaći navijači nisu pozitivno reagirali. Prema Štimcu je krenulo nekoliko navijača Širokog, tražeći od trenera Zrinjskog da napusti taj dio stadiona, pritom ga psujući, na što su navijači Zrinjskog negodovali povicima "Cigani".

Nakon utakmice trener Zrinjskog se posvađao i nadglasavao s novinarom na konferenciji za medije. Jedno pitanje ga je posebno izbacilo iz takta, kada je spomenut "jedan sudac iz Mostara". Rečeno je Štimcu da su uz Borac jedini zaštićeni tim u ligi. To je bila kap koja je prelila čašu, Štimac je bio vidno ljut, nastala je svađa, a ubrzo je Hrvat napustio salu.

Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je kako je Hrvat kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka (1023 eura) zbog vrijeđanja i klevetanja.