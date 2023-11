IDEMO NA EURO! HRVATSKA – ARMENIJA 1-0: Budimirov gol za minimalnu pobjedu odveo Hrvatsku na Euro, Čančarević skidao zicere

Hrvatska je danas od 20:45 igrala protiv Armenije na Maksimiru utakmicu 10. kola skupine D kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se održati 2024. u Njemačkoj. Hrvatska je u prvom susretu dviju reprezentacija slavila rezultatom 0:1, a jedini je gol zabio Kramarić. Izbornik Dalić u ovoj utakmici nije mogao računati na ozlijeđene Melnjaka i Perišića od prije te Petkovića, Kovačića, Juranovića i Vlašića, a u sastav se vratio Sučić. Hrvatskoj je treba pobjeda kako bi se sigurno plasirala na Europsko prvenstvo.

Hrvatska je u 5. minuti zaradila korner, izveo ga je Modrić, no ništa se konkretnije nije razvilo. Potom je dvije minute nakon Budimir izborio korner s lijeve strane, ponovno je izvođač bio Modrić koji je ubacio na peterac, a Budimir nije stigao do lopte. Pokušao je Sosa ubačajem s lijeve strane, no Armenci su očistili, a potom je se i serija kornera odigrala pred vratima Čančarevića, no mreža je . ostala netaknuta.

U 15. je minuti Brozović pao u kaznenom prostoru, a slovački je sudac pustio da se igra nastavi dalje nakon tihe i brze VAR provjere. Dvije minute zatim pokušao je Stanišić ubačajem, ali obrana Armenije bila je na mjestu. U 19. je minuti Kramarić pronašao Budimira koji je pucao glavom, a Čančarević je bio siguran. Tri minute nakon pokušao je Budimir ponovno glavom, bio je to lak plijen za Čančarevića. U 23. su minuti Armenci pokušali zaprijetiti nakon što je Tiknizyan prošao po lijevoj strani i ubacio na peterac, no Sosa je izbio ispred Zelarayana.

U 30. minuti Hovhannisyan je pokušao prebaciti Livakovića, no vratar Hrvatske reagirao je na vrijeme. Minutu zatim, Gvardiol je dva puta blokirao udarce Zelerayana. U 32. je minuti Ivanušec pucao pokraj vrata. Minutu potom, Modrić je nakon Kramarićeva dodavanja pucao daleko od Čančarevićevih vrata. U 35. je minuti Sosa ostao ležati na travnjaku nakon što ga je lopta pogodila u glavu, no ubrzo se pridigao. Potom je Majer podvalio za Budimira koji je izborio korner. U 39. je minuti pucao Modrić, ali blokirao je Calisira. Dvije minute zatim pokušao je Ivanušec, ali pucao je pored gola. U 43. minuti Hrvatska dolazi do vodstva: Sosa je ubacio s lijeve strane, Budimir je prošao između dva stopera i glavom pospremio loptu u mrežu za 1:0. Dvije minute zatim pokušao je Modrić s 30 metara, Čančarević je obranio bez većih poteškoća. Minutu zatim pokušao je Brozović, a njegov je udarac prošao pokraj vratnice. To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena, a na predah je otišao.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenama: Mario Pašalić je ušao umjesto Ivanušeca, a kod Armenije Zelerayan je ostao u svlačionici, zamijenio ga je Bichakhchyan. U 46. je minuti Tiknizyan izborio korner, no Armenci nisu zaprijetili. Četiri je minute zatim Juranović zamijenio Stanišića. U 52. je minuti lopta završila u golu Armenijaca, no Budimir je napravio prekršaj u skoku s Čančarevićem, pa pogodak nije priznat. Dvije minute potom Livaković je uhvatio ubačaj Sperstsyana. U 57. je minuti Kramarić pucao s 25 metara, obranio je Čančarević, na odbijancu je bio Pašalić, no vratar Armenije obranio je i taj pokušaj. Minutu potom Modrić je startao na Sevikyana, ali nije zaradio karton. U 59. je minuti Calisir spasio čisti gol: Pašalić je prebacio na drugu stativu, Čančarević je izišao, Budimir se natrčavao, ali u posljednji je trenutak armenijski branič očistio s crte.

U 64. minuti pokušao je Gvardiol s 30 metara nakon odbijanca, ali pucao je direktno u Čančarevića. Pet minuta zatim Marco Pašalić zamijenio je Kramarića. U 70. s minuti mijenjali i Armenci: Harutyunyana i Sevikyana zamijenili su Dashyan i Serobyan. Tri minute potom Armenci su ponovno mijenjali, Ranosa je zamijenio Miranyan.

U 75. je minuti Hrvatska imala seriju udaraca, no Čančarević je spasio Armeniju. Prvo je Modrić ušao je u kazneni prostor i tražio Budimira na povratnoj lopti, no uklizao je Calisir, a Čančarević obranio i odbio u korner. Nakon kornera Brozović je došao do odbijene lopte i silovito pucao, ali Čančarević je i to obranio. U 83. je minuti Majer proslijedio loptu do Marija Pašalića na lijevoj strani koji je potom tražio Marca Pašalića koji je pogodio vanjski dio mreže. Minutu potom Baturina i Sučić zamijenili su Budimira i Majera. U 86. je minuti Piloyan zamijenio Hovhannisyana. Minutu zatim požutio je Piloyan koji je ušao minutu prije starta nad Šutalom.U 88. je minuti Mario Pašalić nakon dodavanja Marca Pašalića projurio do šesnaesterca i ubacio, no Čančarević je odbio u korner. Sučić je pokušao nakon kornera, a Čančarević je još jednom obranio.

U trominutnoj nadoknadi nije bilo većih prilika za obje momčadi. Hrvatska se minimalnom pobjedom plasirala na Europsko prvenstvo 2024. koje će se održati u Njemačkoj golom Ante Budimira iz 43. minute.

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Sosa - Modrić, Brozović - Majer, Kramarić, Ivanušec - Budimir

Klupa: Labrović, Ivušić, Pongračić, Erlić, Baturina, M. Pašalić, Sučić, Pašalić, Moro, Beljo, Vida, Juranović

ARMENIJA: Čančarević - Arutiunian, Mkrtchyan, Calisir, Tiknizyan - Hovhannisyan, Sperstsyan, Harutyunyan - Ranos, Zelerayan, Sevikyan

Klupa: Buchnev, Beglaryan, Khachumyan, Voskanyan, Shaghoyan, Serobyan, Miranyan, Piloyan, Margaryan, Wbeymar, Dashyan, Bichakhchyan

