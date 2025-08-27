Ide li ili ostaje? Fabrizio Romano otkrio istinu o Luki Vuškoviću

Ide li ili ostaje? Mnogi navijači Tottenhama baš su se to pitali kada su pomislili na Luku Vuškovića, no odluka je pala.

Prema pisanju Fabrizija Romana, Tottenham je odlučio hrvatskog talenta poslati na jednogodišnju posudbu u redove HSV-a, gdje bi Vušković trebao dobiti značajnu minutažu u Bundesligi.

''HSV Hamburg dobio je zeleno svjetlo od Tottenhama za dolazak Luke Vuškovića na posudbu.

Nema opcije otkupa, riječ je o čistoj posudbi jer ga u Tottenhamu vide kao ključni dio budućeg projekta'', napisao je Romano.

''HSV Hamburg dobio je zeleno svjetlo od Tottenhama za dolazak Luke Vuškovića na posudbu. Nema opcije otkupa, riječ je o čistoj posudbi jer ga u Tottenhamu vide kao ključni dio budućeg projekta'', napisao je Romano.

Vušković je jedan od najperspektivnijih mladih braniča u hrvatskom i europskom nogometu. Potekao je iz omladinskog pogona Hajduka, gdje je vrlo brzo privukao pažnju javnosti zbog svoje fizičke spremnosti, mirnoće u igri i zrelosti iznad svojih godina.

Čeka ga mjesto u prvih 11?

Kao 16-godišnjak postao je najmlađi igrač u povijesti HNL-a koji je zabio pogodak, a već su ga tada pratili brojni europski velikani. Njegov talent prepoznao je Tottenham Hotspur, koji je 2023. godine osigurao njegov potpis, smatrajući ga dijelom dugoročnog projekta, piše Gol.hr.

HSV Hamburg se vratio u Bundesligu nakon sedam godina u drugoj ligi. Hamburg je u prvoj utakmici nakon povratka odigrao 0:0 protiv Borussije M.

Mladi hrvatski stoper inzistirao je na posudbi jedino u redove HSV-a, kluba gdje mu je brat Mario postao miljenik navijača, ali još uvijek ne smije igrati zbog suspenzije.

U Njemačkoj ga vrlo vjerojatno čeka mjesto u prvih 11, pogotovo nakon sjajne sezone u Belgiji gdje je zabio čak sedam golova u sezoni, za stopera izvrsna statistika.

Glavni konkurenti za prvih 11 su mu Daniel Elfadli, Jordan Torunarigha i Warmed Omari, no Vušković je još ranije pokazao da mu konkurencija ne predstavlja veliki problem.

HSV u idućem kolu čeka derbi protiv St. Paulija, a nakon toga ide u goste velikom Bayernu.