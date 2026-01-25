Ibrica Jusić otkrio u koja tri dalmatinska restorana je najbolja spiza

Poznati dubrovački pjevač Ibrica Jusić gostovao je u emisiji na Face TV-u, gdje je govorio i o svojim prehrambenim navikama. Istaknuo je da pazi što jede te da na putu iz Zagreba prema Dubrovniku redovito staje u nekoliko provjerenih restorana jer, kako kaže, ondje je najbolja spiza.

"Lomim se po autoputu, radim, a onda želim i dobro jesti. Jer na kraju, zašto ovoliko radim ako sebi ne mogu priuštiti dobar ručak ili večeru. Imam svoja mjesta u Dalmaciji gdje redovno stajem. To su "Boraja" kod Šibenika, na staroj cesti. Tu je najbolja janjetina na svijetu kod moga Tomislava.

Zovem ga s autoputa i pitam ima li, on kaže da ima, ja silazim s ceste i mene već sve čeka na stolu. Ako njih promašim, u Rogotinu imam "Teta Olgu", brudet od jegulje i žaba s purom. Ako i to promašim, onda mi je tu moj "Bota Šare" u Stonu, kamenice, riba... Ali ako i to promašim, a onda je jebi ga, dođeš doma i jedeš kruha i paštete", iskreno je rekao Ibrica.