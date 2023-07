Iako su većinom zdrave, ove namirnice stvaraju plinove

Mnoge namirnice koje potiču stvaranje plinova zapravo su veoma zdrave i ne biste ih trebali u potpunosti ukloniti iz prehrane. Ali ako imate važan sastanak, romantični spoj ili neki sličan važan događaj, možda biste trebali smanjiti unos sljedećih namirnica, prenosi Eatthis. Zob Iako su zobene pahuljice odličan izbor za zdrav doručak, vaša jutarnja zdjelica mogla bi biti skriveni izvor plinova kasnije tijekom dana. "Zob može izazvati plinove kod nekih ljudi zbog visokog sadržaja vlakana", kaže nutricionistica Wan Na Chun,. “Vlakna su oblik ugljikohidrata koji vaše tijelo ne probavlja, ali ih bakterije u debelom crijevu razgrađuju, što dovodi do stvaranja metana ili sumporovodika, koji je najčešći sumporni plin kod nadutosti.” Sjemenke "Jedna namirnica za koju ljudi često zaboravljaju da uzrokuje plinove su sjemenke, poput lana ili chie", kaže nutricionistica Emily Oschmann. "To se događa zbog količine vlakana koje sadrže, a naša tijela nisu u stanju razgraditi i probaviti". Oschmann savjetuje da koristite mljevene chia ili lanene sjemenke kako biste izbjegli nadutost. Ne samo da ćete imati manje plinova, već će takavn način konzumacije poboljšati apsorpciju vlakana i zdravih masti masti, prenosi N1. Brokula Kao član obitelji krstašica, brokula obiluje spojevima koji izazivaju plinove. "Kruciferno povrće sadrži rafinozu, složeni šećer koji je teško probavljiv, što dovodi do stvaranja plinova", kaže Chun. Ovo povrće je također bogato vlaknima, što može povećati stvaranje plinova. Cvjetača Cvjetača je još jedno kruciferno povrće. Ako ju uparite s drugom hranom koja se lakše probavlja možete smanjti pojavu plinova, savjetuje Chun. Probajte pečenu cvjetaču s nemasnim mesom poput piletine ili lososa ili je uparite s lako probavljivim prilogom poput bijele riže. Mlijeko Iznenađujuće visok postotak stanovništva (procjenjuje se 68 posto) ne podnosi laktozu, šećer u mlijeku. Ako pripadate u dvije trećine populacija koja nema toleranciju na mlijeko, vjerojatno ćete nakon konzumacije mlijeka imati ozbiljne plinove. Prokulice "Prokulice su hranjivo i ukusno povrće koje nažalost može dovesti do stvaranja plinova kod nekih osoba", kaže Hulsey. Kao brokula, cvjetača i kupus, to je zbog pripadnosti prokulica obitelji krstašica. Hulsey kaže da određene izmjene u kuhanju mogu napraviti značajnu razliku: "Uključivanje začina poput kima ili kurkume u vaše kuhanje može pomoći probavi. Dodavanje malo soka od limuna tijekom kuhanja također može pomoći u smanjenju plinova". Žvakaća guma Žvakaća guma bi vam mogla osvježiti dah, ali možda neće osvježiti zrak jer je to jedna od namirnica koja uzrokuje plinove. "Žvakanje žvakaće gume potiče proizvodnju sline, a gutanje prekomjerne količine zraka tijekom žvakanja može doprinijeti nakupljanju plinova u probavnom sustavu", kaže Hulsey, prenosi N1. Umjetni zaslađivači koji se koriste u mnogim žvakaćim gumama često također loši za vašu probavu. "Sorbitol se obično koristi u žvakaćim gumama i bombonima bez šećera. Mnogi ljudi nisu svjesni da zaslađivači s niskim udjelom šećera poput sorbitola i ksilitola (poznati kao šećerni alkoholi) mogu uzrokovati plinove, osobito kod ljudi s iritabilnim sindromom crijev", kaže nutricionistica Anne Danahy. "Crijevne bakterije vrlo lako fermentiraju te sastojke, a plin je nusprodukt fermentacije". Za svjež dah, razmislite o čaju od mente ili jednostavno operite zube nakon jela.