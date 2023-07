Iako je poznat kao korov, ovo je zapravo veoma ljekovita biljka

Tušt raste vrlo obilno kao korov u vrtovima te kao samonikla biljka uz rijeke, potoke, kanale i rubove šuma. Sije se na sunčanu mjestu, a voli pjeskovitu, dobro dreniranu zemlju.

Tušt (Portulaca oleracea), koji je još poznat i pod nazivima tušanj i portulak, bogat je omega-3 masnim kiselinama, spojevima koji se uglavnom nalaze u ribljim uljima. Omega-3 kiseline jačaju imunološki i kardiovaskularni sustav. Tušt ima i protuupalna svojstva, poboljšava cirkulaciju te sprečava stvaranje ugrušaka krvi u arterijama. U kuhinji se rabe mladi sočni listovi i izdanci visine tri do pet centimetara. Ubrane izdanke potom treba odvojiti od tvrdih stabljika i dodati salatama, juhama, varivima ili tijestu za palačinke. Kuha se najviše do 15 minuta, a tako se oslobađa sluz koja blago zgušnjava juhe i daje im kremast izgled. Pogodan je i za kiseljenje. Tušt ne bi trebalo rabiti u prevelikim količinama jer sadrži oksalnu kiselinu koja opterećuje bubrege, prenosi 24sata. Čaj od tušta Žličicu tušta stavite u šalicu kipuće vode. Pokrijte i ostavite da odstoji deset minuta, a zatim procijedite. Pijete li ga kao lijek za bolesti dišnih organa, zasladite ga medom, inače ne. Pijte tri šalice na dan. Oblog od tušta Stavite 100 grama svježeg tušta u 100 mililitara hladne vode, pustite da provrije pa ga ostavite da odstoji 15 do 30 minuta. Kod grčeva u mišićima natopite tkaninu pripravkom od tušta i nanesite na oboljelo mjesto jedanput ili dvaput na dan.