Iako je 100% invalid i u sedmoj deceniji života, ovaj Trogiranin ne odustaje od auto utrka i poručuje: "Ono što zdrav čovjek može, mi s invaliditetom ne možemo"

Uspješna automobilistička sezona je iza nas, a dok su prometnice okovane snijegom i ledenom, ljubitelji oktana i brze vožnje zbrajaju uspjehe. Sedamdesetogodišnjem Trogiraninu Ediju Rožiću vožnja auto utrka je u krvi, a kako kaže, s tim se bavi čitav život. Njegov život obilježila su razna natjecanja, pehari i medalje s mnogih natjecanja ali i bolest koja ga je zadesila. Nakon preboljene Corone, Edi je dobio ugrušak u nozi nakon čega mu je amputirana noga poviše koljena. Iako je stopostotni invalid i već u sedmoj deceniji života, ovaj simpatični zaljubljenik u automobile ne odustaje od vožnje i natjecanja.

U iznimno uspješnoj natjecateljskoj sezoni 2025. godine, kao član Autokluba Trogir, Edi je osvojio prvo mjesto u Kupu povijesnih automobila Prvenstva Hrvatske, potvrdivši status jednog od najuspješnijih vozača ove discipline. Sezona je uključivala šest utrka, tri u Zagrebačkoj županiji, dvije u Dubrovačko-neretvanskoj te jednu u Splitsko-dalmatinskoj Županiji.

Edi, koji je stopostotni invalid i može se kretati isključivo pomoću invalidskih kolica, aktivni je sudionik automobilističkog sporta te osnivač Autokluba Trogir. Iako je prošle godine prepustio funkciju predsjednika kluba zbog nedostatka pristupačnosti osoba s invaliditetom na području grada Trogira, i dalje ostaje jedan od njegovih posvećenijih članova. Njegov uspjeh dodatno dobiva na važnosti s obzirom na uputu koju je izdala FIA Republike Hrvatske. Uputa se odnosi na poticanje uključivanja osoba s invaliditetom u auto sport, kojem se svake godine pridružuje sve više zainteresiranih vozača.

U ukupnom poretku vozača drugo mjesto zauzeo je Marino Malbaša iz Splitskog autokluba, dok je treći bio Damir Bedalov, također iz istog kluba. Među juniorima prvo mjesto osvojio je Alen Ružić iz Autokluba Remetinec, dok je najbolja vozačica sezone Andrea Rastowsky, članica istog kluba. U poretku klubova prvo je mjesto pripalo Splitskom autoklubu, drugo Autoklubu Remetinec, a treće Autoklubu Trogir.

Rožić je svoj trijumf posvetio svim osobama s invaliditetom, poručivši kako njegova pobjeda simbolizira snagu i mogućnosti koje se mogu ostvariti uz predanost, podršku kluba, obitelji i volontera koji mu na svakoj utrci pomažu pri ulasku i izlasku iz automobila. Naglasio je i kako je osnovni cilj njegovog sportskog angažmana podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom i promicanje njihove vidljivosti u sportu.

- Ono što zdrav čovjek može, mi s invaliditetom ne možemo - ali možemo pronaći svoj način i pomicati granice - istaknuo je Rožić nakon potvrde svoga naslova.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban osnovao je Povjerenstvo za osobe s invaliditetom u kojem je Rožić član Povjerenstva te zadužen za područje Kaštela, Trogira, Marine, Okruga i Segeta. Zadatak povjerenstva je osigurati pristupačnost javnog prostora, kao što su plaže, gradske ustanove, prijevoz, javni wc, osobama s invaliditetom.

- Iako je automobilizam nešto s čime se najviše bavim, zbog nastale situacije s mojim zdravljem, prisiljen sam uhvatiti se u koštac s poteškoćama koje imaju invalidne osobe. Poteškoće koje i mene sputavaju u svakodnevnom životu. Najveći problem je pristup javnim ustanovama koje nemaju rampu za invalide. Otežan je pristup plažama i u većini slučajeva osoba u invalidskim kolicima se ne može samostalno kretati po nogostupu u gradu. Moj zadatak je izboriti se za normalan život invalidnih osoba te sam kontaktirao gradonačelnike i načelnike spomenutih gradova i općina ali nisam baš naišao na suradnju, osim s gradonačelnikom Kaštela. Htio bih da se u proračun Grada uvrste sredstva koja će biti uložena u infrastrukturu kako bi se poboljšao standard života osoba i djece s invaliditetom ili teškoćama, naglašava Rožić.

Iako svakodnevno nailazi na prepreke, Rožića to ne sprečava da ljubav prema automobilima prenosi na nove generacije, pa tako Autoklub Trogir privlači sve više mladih koji se žele okušati u ovom sportu. Za djecu redovito organizira karting natjecanja, a jedno takvo natjecanje očekuje nas ove godine u Splitu.

I dok trenutno gledamo zaleđene prizore oko nas, radujemo se proljeću i ljetu te prvim utrkama u Skradinu ili Malačkoj gdje ćemo moći bodriti ovog automobilskog asa, koji ni nakon svoje bolesti ne odustaje od borbe za neko bolje sutra.