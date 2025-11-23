I to se dogodilo: Europljani dobili mjesto za Trumpovim pregovaračkim stolom

Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo ovog će vikenda sudjelovati na visokim razgovorima u Švicarskoj o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu — prvi put otkako je Washington pokrenuo novu inicijativu koja je dosad držala europske saveznike po strani.

Kako doznaje POLITICO, na sastanku koji počinje u nedjelju sudjelovat će i vodeći sigurnosni dužnosnici Francuske i Njemačke, dok će EU predstavljati Bjoern Seibert, šef kabineta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, te Pedro Lourtie, glavni savjetnik predsjednika Europskog vijeća Antónia Coste.

Očekuje se da će europski predstavnici snažno pritisnuti američku stranu kako bi se izmijenili najsporniji elementi Trumpovog plana — posebno dio koji predviđa ustupanje dijela Donbasa Rusiji.

Ključni prijepor: granice i teritorij

Europski dužnosnici žele dogovoriti da se buduće primirje temelji na trenutačnoj liniji bojišnice, ali samo kao polaznoj točki za daljnje pregovore, a ne kao trajno rješenje.

Kijev i europski saveznici kategorički odbijaju mogućnost da Ukrajina, pod pritiskom ili silom, preda dio svog teritorija. Strahuje se da bi takav ishod dodatno ohrabrio ruskog predsjednika Vladimira Putina i otvorio put za širenje sukoba prema državama istočnog krila NATO-a.

G20 u Johannesburgu: Zapad šalje poruku jedinstva

Dan uoči početka švicarskih pregovora, više od deset svjetskih lidera – među njima njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer, predsjednica EK Ursula von der Leyen i kanadski premijer Mark Carney – održali su hitan sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama G20 summita u Johannesburgu.

U zajedničkoj izjavi poručili su:

“Nacrt je temelj koji zahtijeva dodatni rad. Granice se ne smiju mijenjati silom. Zabrinuti smo i zbog predloženih ograničenja ukrajinskih oružanih snaga, koja bi državu ostavila ranjivom na nove napade.”

Lideri su Zelenskog uvjeravali da zapadni saveznici ostaju čvrsto uz Kijev, unatoč sve očitijem američkom pritisku da Ukrajina što prije pristane na sporazum.

Rastući strah u Europi

Njemački kancelar Merz upozorio je da bi nepovoljan razvoj rata mogao imati katastrofalne posljedice:

“Ako Ukrajina izgubi rat ili se politički uruši, to će promijeniti lice europske sigurnosti. Zato smo potpuno posvećeni ovoj borbi.”

U međuvremenu, Washington nastavlja snažno pritiskati Kijev da prihvati mirovni plan do Dana zahvalnosti. Američki dužnosnici vjeruju da Zelenskijeva oslabljena pozicija zbog korupcijskog skandala unutar njegove administracije povećava vjerojatnost da će pristati na dogovor.

Posebno zabrinjava i informacija da bi Trumpova administracija mogla uskoro ograničiti ili prekinuti slanje ključnih obavještajnih podataka Ukrajini — resursa bez kojeg je obrana zemlje teško zamisliva.

Putin uz američki prijedlog

Prema dostupnim informacijama, Putin podržava američku verziju plana jer sadrži niz ruskih zahtjeva: od trajne blokade ukrajinskog članstva u NATO-u do ozbiljnog smanjenja ukrajinske vojske.

Time švicarski pregovori ulaze u izuzetno osjetljivu fazu, dok će Europljani prvi put imati priliku izravno utjecati na sadržaj prijedloga koji bi mogao definirati budućnost Ukrajine — ali i sigurnosnu arhitekturu cijele Europe.