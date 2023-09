I NIJE ODUSTAO! Splitski gradonačelnik istrčao pet kilometara

Splitski gradonačelnik, Ivica Puljak netom prije početka utrke/šetnje Race for the cure oglasio se na Facebooku poručivši da je na utrku stigao direktno iz Amerike.

Ovogodišnji Race for the cure omogućit će da se sredstvima od registracije za Think pink organiziraju preventivni pregledi žena u Zagori mobilnim mamografom. Županijska Liga taj zadatak obavit će u suradnji s Nastavni zavodom “Andrija Štampar“.

A susreli smo gradonačelnika na utrci. Donosimo video...

RACE FOR THE CURE SPLIT-UTRKA ZA ŽIVOT Split ove nedjelje trči i hoda za hrabre žene🩷 Posted by DalmacijaDanas on Sunday, September 24, 2023