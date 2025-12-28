"I moj Ante je došao": Evo što je Thompson sinoć rekao publici u Zagrebu

Na koncertu Marko Perković Thompson u Areni Zagreb bila su i sva njegova djeca. Pjevač je pred publikom otkrio da su u dvorani svih petero, a posebno je istaknuo dolazak sina Ante.

Koncert je započeo u 20:10 sati, a nakon pjesme Ustani iz sjene Thompson se obratio publici riječima:

"Dragi prijatelji, nakon velebnog koncerta na Hipodromu, ponovno smo u Zagrebu, to smo čekali i dočekali. Božićno je vrijeme, vrijeme zajedništva i mira. Kroz sve naše koncerte prate nas zajedništvo i mir. Božić nam je baš dobro došao za ovaj koncert, neka tako prođe, u tom zajedništvu i miru. Otpjevat ćemo i jednu božićnu, znate da imamo i božićnu pjesmu. Vidim da ste dobro raspoloženi, a i mi smo.“

Tijekom večeri pjevač je s publikom podijelio i osobni trenutak, otkrivši da su mu djeca među posjetiteljima.

"Moja djeca su među nama, svih pet, moj Ante je došao", rekao je Thompson, nakon čega je izveo pjesmu Sine moj.

Obitelj izvan reflektora

Thompson sa suprugom Sandrom, Kanađankom hrvatskih korijena, ima petero djece. Par se civilno vjenčao 2003. godine, a crkveno tri godine kasnije. Zajedno imaju kćeri Divu Mariju, Katarinu i Cvitu te sinove Šimuna i Antu Mihaela.

Pjevač se prije nekoliko godina na neko vrijeme povukao iz javnosti zbog zdravstvenih problema sina Ante. Tijekom tog razdoblja nije nastupao gotovo dvije godine, a upravo ga je, kako je i sam isticao, obitelj potaknula na povratak na pozornicu.

U srpnju 2022. javnost je doznala da je njegov tada 17-godišnji sin hitno prebačen iz Splita u Zagreb, zbog čega je Thompson odgodio planirane koncerte i na društvenim mrežama objavio molitvu za njegovo ozdravljenje.