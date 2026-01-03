I dok Adrian Petričevi slavi zaruke, evo što radi njegova bivša Ela

Splitski vozač drift automobila Adrian Petričević, široj javnosti poznat kao splitski “Mad Max”, započeo je novo životno poglavlje zaprosio je svoju djevojku Anja Madunić.

Prosidba se dogodila u romantičnom ozračju novogodišnje noći, uz blještavilo vatrometa. Petričević je kleknuo pred Anju, a ona je, vidno dirnuta i sa suzama radosnicama, rekla sudbonosno “da”, što je izazvalo brojne čestitke i pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

U opisu objave na Instagramu Petričević je emotivno poručio kako mu je Anja sve što je ikada mogao poželjeti te zahvalio na svakom zajedničkom trenutku.

U isto vrijeme, njegova bivša djevojka Ela Jerković na društvenim je mrežama objavila video iz teretane, pokazujući intenzivan trening sa svojim trenerom. Uz snimku je kratko poručila: “Još 150 dana do ljeta.”