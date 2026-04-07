I defile i poruka! U subotu se humanitarnom akcijom otvara nova moto sezona u srcu Dalmacije

Defile bajkera od Trilja do Kaštela drugog vikenda u travnju već je postao tradicija. I ove subote, 11. travnja, motori u srcu Dalmacije zagrmjet će s istim ciljem - otvara se nova moto sezona i pomaže se onima kojima je potrebno.

Iza cijele priče stoji dobro poznata ekipa – triljski Moto klub Noćni jahači, splitski Moto klub Vuk Samotnjak, kaštelanski Moto klubovi Uspomena, Quantum i Sjene te kliški Moto klub Free Riders.

Okupljanje u Trilju, završetak u Kaštel Štafiliću

Okupljanje je najavljeno na triljskoj ledini na Gazu od 10 sati kod MK Noćni Jahači. Očekuje se nekoliko stotina bajkera koji će još jednom prirediti pravi spektakl na dva kotača.

U 11 sati kolona kreće iz Trilja prema Klisu, na Kočinje brdo, tamo je mali predah, marenda, pa u 13:30 dalje preko Malačke prema Kaštelima.

„Završna postaja tradicionalno je u Kaštelima, ovaj put kod Moto kluba Quantum. Tamo od 16 sati, kako to već ide, bit će zabava – spiza, piće, dobra glazba i druženje bez puno filozofije. Program će trajati do 19 sati, a sav ostvareni prihod ide Županijskoj udruzi slijepih“, kaže predsjednik MK Sjena Marko Konta.

Vozi pametno, doniraj koliko možeš i poštuj cestu

„Bit će to još jedan defile za pamćenje, atrakcija za prolaznike, ali i podsjetnik da su se bajkeri vratili na ceste. Novim defileom šest klubova potvrđuju da bajkerski život i humanost idu ruku pod ruku. I tu zapravo prestaje svaka potreba za dodatnim pojašnjenjima“, rekao je Mijo Smodlaka, predsjednik moto kluba Free Riders iz Klisa.

Organizatori pozivaju bajkere i one koji će to tek postati, ali i sve ljude velikog srca, da im se pridruže i doniraju za dobar cilj.