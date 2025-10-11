Hvarani ljuti jer Zadar neće voziti od Splita do Hvara. Evo zbog čega se to događa

Do našeg najsunčanijeg otoka treba vam trajektom ravno dva sata, nekad i manje ako imate sreće i ukrcate se na trajekt Zadar. Dok Faros ili Mljet voze ravno dva sata, Zadru treba 15-20 minuta manje. I onda se dogodi da većina turista napusti otok Hvar, a zatim se pojavi informacija da neće biti ni Zadra u nadolazećim mjesecima.

Nisu zadovoljni otočani takvim postupanjem nacionalnog brodara. Prije koji dan dopis Jadroliniji uputila je načelnica Općine Jelsa Marija Marjan. O tome se oglasila na svojem Facebook profilu.

„Kad su do mene došle informacije da bi otok Hvar na liniji za Stari Grad mogao ostati bez trajekta ZADAR, odmah sam uputila PROTESTNI dopis Upravi Jadrolinije (u prilogu) i očekivala sam rješavanja ovog problema u korist otoka Hvara. Međutim, to se nije dogodilo niti sam dobila odgovor od istih, a prošlo je skoro mjesec dana. A jučer sam dobila informaciju od Agencije za linijski promet da će sljedećih 60 dana na liniji Split-Starigrad ploviti neadekvatni trajekti Mljet i Faros koji znaju ploviti preko 2h, što je neprihvatljivo za nas otočane. Ponovila sam jučer dopis Jadroliniji i dala na znanje Vladi, a očekujem i vjerujem da će se i drugi otočki Načelnici i Gradonačelnici uključiti u ovu problematiku i da nastupamo zajedno kao otočani i da se izborimo za trajekt Zadar, odnosno za bolje trajekte“, napisala je Marjan.

I gradonačelnik Hvara Šime Ravlić obratio se Jadroliniji.

„Vezano za zaprimljeni odgovor Jadrolinije o aktualnim rotacijama brodova i njihovom rasporedu na splitskom području, a nakon obavljenih razgovora s Upravom državnog brodara, ovim putem izražavam snažno nezadovoljstvo rješenjem na liniji 635 Split – Stari Grad, koje se već prvih dana, baš kao i proteklih godina, pokazalo kao neadekvatno za potrebe otoka Hvara.

U trenutku u kojem nam turistička sezona još uvijek traje, kada samo u gradu Hvaru, zahvaljujući velikoj sportskoj manifestaciji, imamo više od 4 tisuće gostiju iz cijeloga svijeta, micanje trajekta Zadar sa spomenute linije rezultiralo je gužvama, kašnjenjima, neukrcanim automobilima i velikim nezadovoljstvom otočana i putnika.

Kad usporedimo povezanost Supetra koji je dnevno pokriven sa 12 linija (zimi s 10) i Staroga Grada koji sa sadašnje 4 krajem mjeseca pada na 3 linije dnevno, jasno je da otok Hvar u spomenutoj nužnoj rotaciji brodova redovito izvlači deblji kraj, posebice jer trajekt Faros na frekventnim linijama ne zadovoljava ni kapacitetom ni brzinom plovidbe (više od 2 i pol sata vožnje).

Razumijemo nužnost redovitog remonta brodova, prvenstveno radi sigurnosti putnika i posade, ali inzistiramo na tome da se uvaže potrebe otočana i specifična situacija na našem otoku, ne samo na papiru, nego i u praksi. Vjerujemo da će trenutna situacija na terenu biti dovoljan argument Jadroliniji da se planirane izmjene dodatno modificiraju kako bi se uistinu „zadovoljile potrebe kapaciteta prijevoza prema pojedinom otoku“, kao stoji u očitovanju Jadrolinije, koje donosimo u nastavku.

OČITOVANJE BRODARA JADROLINIJA D.D.

Poštovani gradonačelniče,

nastavno na prethodne razgovore na temu povezivanja i održavanja linija prema otocima obraćamo Vam se kako bismo detaljnije obrazložili razloge rotacije brodova u floti i raspored pojedinih brodova u narednom periodu. Naime, zbog početka remontnog razdoblja koje predstoji floti Jadrolinije, a kojeg je nužno odraditi kako bi sljedeća sezona prošla bez poteškoća, dolazi do određenih promjena u održavanju linija prema otocima splitskog plovnog područja. Trenutni raspored brodova rađen je s posebnom pažnjom prema potrebama otočana, imajući na umu zadovoljavanje potreba kapaciteta prijevoza prema pojedinom otoku. Želimo naglasiti da je riječ o privremenim promjenama te da nam je glavni cilj osiguravanje kontinuiteta i kvalitete usluge na svim linijama. Nastavno na navedeno, želimo Vas obavijestiti o promjenama u rasporedu brodova koje su uzrokovane upućivanjem trajekta Oliver na obavezni redovni godišnji remont čije je trajanje procijenjeno na 60 dana.

Raspored brodova u narednom periodu je kako slijedi:

• Trajekt Zadar je s linije Split – Stari Grad upućen na liniju Split – Vela Luka – Ubli

• Liniju Split – Stari Grad preuzimaju trajekti Faros i Tin Ujević

• Od 9.11. održavanju linija na splitskom plovnom području pridružuje se i trajekt Marko Polo te će po njegovom dolasku biti moguć povratak trajekta Zadar na liniju prema Starom Gradu.

Također, napominjemo da će stručne službe operative redovito pratiti potrebe prometa tijekom vikenda i prema mogućnostima, dodatno osigurati i trajekt Zadar na linijama prema Starom Gradu. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji te još jednom ističemo da su ovo privremene promjene, nužne kako bi se izvršila adekvatna priprema brodova za sljedeću godinu.

Za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Kap. Damir Oparov,

rukovoditelj Službe operative I podrške linijama“, stoji u objavi na stranici Grada Hvara.

I nas je zanimalo zbog čega je došlo do rotacije i gdje će Zadar. Evo što su nam kazali iz Jadrolinije:

Do promjena u rasporedu brodova došlo je zbog početka remontnog razdoblja. Naime, zbog odlaska broda Oliver na obvezni redoviti godišnji remont, čije je trajanje procijenjeno na 60 dana, dolazi do sljedećih promjena:

trajekt Zadar preusmjeren je s linije Split – Stari Grad na liniju Split – Vela Luka – Ubli.

Liniju Split – Stari Grad preuzimaju trajekti Faros i Tin Ujević.

Od 9. studenog linijama na splitskom plovnom području pridružit će se i trajekt Marko Polo, nakon čega će biti moguć povratak trajekta Zadar na liniju prema Starom Gradu.

Također, budući da je pred nama prometan vikend na linijama prema otoku Hvaru, osigurali smo dodatne polaske i privremene izmjene u rasporedu brodova, na sljedeći način:

Petak, 10.10. - uz redovne linije, uvode se dodatno iz Starog Grada za Split u 08:30 i iz Splita za Stari Grad u 11:30.

Subota, 11.10. - sve linije od 08:30 održava trajekt Zadar. Ako se pojavi potreba za dodatnim polascima, dodatno će se uključiti i trajekt Faros.

Nedjelja, 12.10. - od ranog jutra (05:30) linije će održavati trajekt Zadar, zbog održavanja utrke Spartan, uvode se i dodatna putovanja: iz Splita za Stari Grad u 17:00 i iz Starog Grada za Split u 20:00.

Ponedjeljak, 13.10. - prvu jutarnju liniju (05:30) iz Starog Grada održava trajekt Zadar.