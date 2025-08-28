Hvar Summer Festival: Darko Rundek i Ekipa na Ljetnoj pozornici Veneranda

U nedjelju, 31. kolovoza u 21 sat, na Ljetnoj pozornici Veneranda održat će se posljednji koncert ovogodišnjeg Hvar Summer Festivala na toj sceni – nastup Darka Rundeka & Ekipe.

Tijekom srpnja i kolovoza, Ljetna pozornica Veneranda je ugostila neka od najpoznatijih izvođača domaće i regionalne scene – od Harija Rončevića i Vanne do Gorana Bare & Majki te Bože Vreće – a Rundek i njegova Ekipa zaokružit će niz koncerata koji su obilježili Hvar Summer Festival.

Darko Rundek, jedan od najutjecajnijih autora i izvođača ovih prostora u Hvar dolazi s bendom koji njegovim pjesmama daje svježinu i novu dimenziju. Ekipa u kojoj su Igor Pavlica na trubi, Ana Kovačić saksofon, Roko Crnić bas i Silvio Bočić na bubnjevima poznata je po raznolikosti zvuka i improvizacijama koje svaki koncert čine posebnim.

Na svojoj ljetnoj turneji kroz Hrvatsku, Rundek i Ekipa svraćaju i u Hvar, gdje će publiku povesti na glazbeno putovanje kroz poznate pjesme i nove aranžmane.

Detaljan program i sve informacije o Hvar Summer Festivalu kao i o ulaznicama dostupni su na službenoj stranici hvarsummerfestival.hr, a ulaznice za odabrane koncerte i događanja mogu se kupiti online putem platforme Adriaticket.com ili u uredu Hvar Summer Festivala na Pjaci.