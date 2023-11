"HVALA GRINCHU ŠTO ĆE ĐARDIN OVE ZIME BITI JOŠ MRAČNIJI" Predsjednica Gradskog kotara Grad: Splićani uopće više ne dolaze u centar grada

U tijeku je treći krug Javnog poziva za Advent u Splitu s ciljem spašavanja ovogodišnjeg 'otužnog' uređenja Grada Splita za božićne blagdane.

Razgovarali smo sa predsjednicom Gradskog kotara Grad, Larom Arapović Bonačić. Osvrnula se na gradski park Đardin i nedostatak uređenja istog povodom Adventa, nadovezujući se na svoj Facebook status u kojem piše slijedeće.

"Hvala Grinchu što će Đardin ove zime bit jos mračniji i sablasniji, obzirom da je i postojeća rasvjeta jako diskretna i slaba. Onako bi ukrasi barem malo podigli atmosferu, uz diskretnu božićnu glazbu. Djeca su ostala bez najlipšeg božićnog ugođaja u centru grada ali ne brinite, bit ce derneka na Prokurativama skupa sa preglasnom glazbom i preskupim vinom i kobasicama! Hvala vlastima!"

Kako kaže, Advent na Prokurativama će nakon trećeg poziva vjerojatno biti omogućen, s obzirom na smanjenje cijena najma, međutim Advent u Đardinu je otkazan. Smatra da je došlo do nesporazuma u komunikaciji te se nada da će Đardin ipak biti ukrašen i tako 'podići atmosferu' gradskog centra.

"Đardin se neće okititi kao lani za djecu. Bile su postavljene razne figurice, djeca su se dolazila slikavati, svirala je tiha i prikladna glazba, to je bilo nešto što podržavam. Recimo da je bilo kao što je bilo prije, sa kućicama i glasnom glazbom itd. to je smetalo stanarima, ali protiv ovakvih stvari nisu nikada imali ništa protiv. Tako da je možda došlo do nesporazuma da stanarima to smeta, pa su ove godine odlučili da možda neće kititi Đardin. Šteta je , žalostan je taj dio grada, zimi nema nikoga, to bi barem malo podiglo atmosferu. U gradu nema ničega osim tih Prokurativa, nema nikakvog sadržaja. Vjerujem da će razmisliti da se ipak to okiti. Ima dovoljno ukrasa i za Mertojak i za Đardin. Sve se može samo treba volje", zaključuje Lara Arapović Bonačić.

U radu sa gradskim vlastima ima i kritike i pohvale

Ove godine izabrana je kao predsjednica Gradskog kotara Grad, a o svom iskustvu suradnje sa gradskim vlastima ima i kritike i pohvale. U svome radu zastupa interese stanovnika kotara i nastoji riješiti sva važna pitanja. Članica je Koordinacijskog vijeća za plan upravljanja gdje kako kaže, pokušava rješiti neke veće probleme.

"Sa gradskim službama je sve u redu. Službenici su pristupačni, otvoreni, trude se izaći u susret. Sa zamjenikom nemamo nikakvu komunikaciju, nikakvu podršku. Gradonačelnik je ljubazan", kazuje predsjednica Gradskog kotara Grad.

Na pitanje o susretljivosti interesa kotara i gradske vlasti upućuje na goruće probleme gradske jezgre, ali i na pozitivne pothvate za boljitak centra grada.

"Ja sam član Koordinacijskog vijeća za plan upravljanja i tamo susretnem gradonačelnika. Spomenem prodor vode ili neki veći problem, pokušavam kroz to Vijeće riješiti neke stvari, ali nije to ništa zadovoljavajuće da se nesto pomiče. Baš moramo upirati za sve.

Nemamo veliku naklonost. Iako naglašavam da su poduzeli pozitivne mjere ovo ljeto što se tiče javnog reda i mira. Ne mogu reći da se ništa ne događa, gradonačelnik je obećao da će Čistoća donijeti novi plan za odvoženje otpada slijedeće godine jer sada plana nema, to je Bože sačuvaj. Ne mogu reći da je tako loše, ali uvijek bi moglo biti bolje", zaključuje Lara Arapović Bonačić.

"Splićani nemaju više razloga doći u centar"

Komentira i nedostatak sadržaja za lokalce u centru grada Splita. Priča kako je gradska jezgra podređena isključivo turistima i njihovim zahtjevima što otuđuje Splićane u Splitu. Kaže kako zimi nema nikoga, svakodnevne usluge kao što su postolar, dućan boja i lakova itd. nisu dostupni u tom dijelu grada zbog velikog najma, a i nepristupačnosti za neke vrste usluga.

"Splićani uopće više ne dolaze u centar grada. Situacija je takva kakva je, preuzeli su je divlji turisti, ugostitelji i apartmanđije i to je to, nema uopće Splićana. A sad kada dođe zima i moglo bi se nešto napraviti da grad bude grad, a onda računaju 'ma šta ćemo tamo ionako nema nikoga'. Svi dućani i sadržaji su prilagođeni turistima, suvenirnica nema što stati otvorena zimi. Treba vratiti ono što je građanima potrebno, stvari zbog kojih su prije dolazili. Kupiti odjeću, cipele, popravit odjeću kod krojača. Nemamo gdje kupiti boje, lakove,vide, alat. Ljudi nemaju razloga doći. Nešto malo kafića, restorani, cijene su ogromne i plus što nemaju gdje ni parkirati", zaključuje predsjednica Gradskog kotara Grad.