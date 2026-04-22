Humanost na Poljudu: Učenici IV. gimnazije i MoSt odigrali utakmicu za one kojima je pomoć najpotrebnija

IV. gimnazija Marko Marulić danas je na pomoćnom terenu Hajduka na Poljudu odigrala humanitarnu utakmicu s volonterima udruge MoSt, čime je i ove godine, već tradicionalno, obilježila Dan škole. Riječ je o događaju koji je tijekom godina prerastao u prepoznatljivu školsku humanitarnu akciju, a susret s volonterima MoSt-a i ovoga je puta nosio snažnu simboličku i društvenu poruku. Za momčad udruge MoSt nastupili su uglavnom studenti Kineziološkog fakulteta u Splitu, što je dodatno pridonijelo ozračju prave sportske utakmice.

Projekt s humanitarnom porukom traje od 2019. godine

Suradnja IV. gimnazije Marko Marulić i udruge MoSt traje još od 2019. godine, kada je školski volonterski klub "Marul" na Dan škole organizirao utakmicu između svojih učenika i Hrvatske nogometne reprezentacije beskućnika. Cilj tadašnje akcije bio je osvijestiti problem beskućništva među mladima i potaknuti solidarnost među vršnjacima. Tom su prilikom učenici prikupili i donirali značajna sredstva kako bi reprezentaciji beskućnika omogućili kupnju opreme za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo beskućnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Projekt je nastavljen i 2022. godine, kada je "Marul" organizirao humanitarne utakmice za udruge "Bili tići" i SKAC, također donirajući prikupljena sredstva za njihov rad. Od prošle godine škola se, pod vodstvom koordinatorica kluba, profesorice Marijane Munitić Jakšić i knjižničarke Karoline Viđak, ponovno vratila suradnji s udrugom MoSt.

Cilj je ostao isti: kroz sport i zajedništvo prikupiti sredstva za rad Udruge te istodobno osvijestiti problem siromaštva i beskućništva među sugrađanima. U školi pritom posebno ističu zahvalnost Hajduku, koji je svih ovih godina prepoznavao važnost ovakvih projekata i pomagao u organizaciji utakmica.

Ravnateljica: "Ovu utakmicu naši učenici, kolege i partneri prihvatili su sjajno"

Ravnateljica IV. gimnazije Marko Marulić Ninočka Knežević istaknula je kako se humanitarna utakmica već godinama pokazuje kao vrijedan i rado prihvaćen način obilježavanja Dana škole.

"Na ovaj način, humanitarnom utakmicom, obilježavamo Dan škole. Dugi niz godina to je jako lijepo prihvaćeno od strane naših učenika, kolega i udruge MoSt. Posjećenost je velika, zainteresiranost je velika i ovakav oblik organizacije traje već sedam godina. Naši učenici imaju svoje sportske sekcije, međutim, ovo je revijalna utakmica i sve će se pratiti s velikim zanimanjem", kazala je ravnateljica.

Iz udruge MoSt poručuju kako ova akcija ima i vrlo konkretnu pomoćnu dimenziju, jer će sva prikupljena sredstva biti usmjerena onima kojima su najpotrebnija.

"Danas smo se okupili povodom obilježavanja Dana škole IV. gimnazije Marka Marulića. Sudjelovali smo u sportsko-humanitarnoj akciji i odigrali humanitarnu utakmicu u kojoj su sudjelovali učenici gimnazije i naši volonteri s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Sva sredstva prikupljena ovom akcijom bit će uplaćena Centru za beskućnike u Splitu. Učenici su prikupljali donacije, a cilj događaja je senzibilizirati javnost za problem beskućništva i za ljude koji se u takvoj nezavidnoj situaciji nađu uslijed različitih nesretnih životnih okolnosti", poručio je Mladen Božanić iz Udruge MoSt.

Sport kao način odgoja za solidarnost

Ova humanitarna utakmica još je jednom potvrdila kako škola može biti puno više od mjesta obrazovanja. Kroz ovakve inicijative učenici ne razvijaju samo natjecateljski i timski duh, nego i osjećaj odgovornosti, empatije i solidarnosti prema onima koji žive na društvenim marginama.

Dan škole tako je i ove godine obilježen na najljepši mogući način — sportom, zajedništvom i humanitarnim djelovanjem.