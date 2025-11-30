Humanitarni štand udruge “JAK KAO JAKOV” u Splitu: Pomozite djeci s malignim bolestima

Karlovačka humanitarna udruga „JAK KAO JAKOV“ i ove godine postavlja svoj prigodni štand povodom nadolazećih blagdana.

Štand će biti otvoren od petka, 12. prosinca, do nedjelje, 14. prosinca, na I. katu City Center One u Splitu, pored pokretnih stepenica, od 9 do 21 sat.

Posjetitelje se poziva da podrže rad Udruge, koja pomaže djeci s malignim oboljenjima, kupnjom rukotvorina i prigodnih radova ili donacijama izravno na štandu.

Ovo je prilika da darujete osmijeh onima kojima je pomoć najpotrebnija i istovremeno pronađete originalne blagdanske poklone.

“Svaka pomoć, bila ona mala ili velika, znači puno našim mališanima i njihovim obiteljima”, poručuju iz Udruge.