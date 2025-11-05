Humanitarni projekt Lionsa: kuharica ‘Kuhanje i služenje, s ljubavlju iz Hrvatske’ pomaže mladim kuharima

Kuhanje i služenje, s ljubavlju iz Hrvatske je humanitarni projekt posebnog povjerenstva Lions Districta 126 Hrvatska pod nazivom New Voices, osmišljen kako bi na informativan, inovativan i šarmantan način predstavio Hrvatsku Lions zajednici cijelog svijeta, ali i njihovim prijateljima. Kuhajmo i služimo, iz Hrvatske s ljubavlju - je kuharica koja je dvojezična, hrvatsko engleska, obogaćena prekrasnim fotografijama i namijenjena ljudima koji se vole družiti, putovati i povezivati.

Devet članica povjerenstva New Voices Hrvatska nisu profesionalne kuharice, ali su u stvaranje ove kuharice unijele svoje emocije, vještine i vrijeme, te žele doprijeti do svakog čitatelja u Hrvatskoj, ali i izvan granica, kako bi svima približili bogatstvo gastronomske tradicije koju Hrvatska posjeduje.

Kuharica je puna recepata iz cijele Hrvatske, osobnih, lokalnih, s ljubavlju prenošenih s koljena na koljeno naših baka i prabaka. Otkriva bogatstvo okusa ovih prostora, isprepletenih sa utjecajima austrougarske, talijanske, turske kuhinje i maštu predaka, kroz jednostavne, svevremenske i prije svega osobne recepte autorica. Iz njih izvire miris bakine kuhinje, topli dodir ruke, poskrivečki ukraden komad toplog kolača.

Sredstva od donacija za kuharice hrvatski Lionsi odlučili su usmjeriti ka mladim snagama, nadarenim kuharima. Tako je izbor pao na pobjednike iz Državnog natjecanja strukovnih škola WorldSkills Croatia 2024 u kategoriji kuhar i slastičar. Uz podršku Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Lionsi su odlučili donirati Specijalističko obrazovanje pobjednicima iz discipline kuharstvo i slastičarstvo u iznosu od 2900 eura.

Edukacija se održala u Splitu, a organizirao ga je ŠKMER ( udruga šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija). Pobjednici su osvojili Slastičarski masterclass koji je trajao deset dana i Mediteranski masterclass u trajanju 4 dana, uz plaćeni smještaj i putne troškove.

U spomenutim masterclassovima sudjelovale su Dorotea Đelatin iz Splita i Karolina Turčić iz Bjelovara. Njihov dolazak i boravak u Splitu popraćen je od strane LC Trogir.

Mlada slastičarka Karolina Turčić boravila je u Splitu deset dana, a za portal Dalmacija Danas iznijela je svoje dojmove s Masterclassa.

''Moj boravak u Splitu bio je jako lijep. Zahvalna sam što sam dobila priliku da dođem na edukaciju te posjetim grad u kojem nikad nisam bila. Ova edukacija mi znači jako puno, gledam ju kao priliku za nešto drugačije, za neku novu tehniku, za neke nove recepture. Ono što je najvažnije u svemu tome je da mi je ovo neka motivacija za budućnost. Imam puno planova za budućnost kao što su dodatna educiranja i radionice'', kazala je Turčić.

Iz LC poručuju kako ih realizacija ovakvih projekata uvijek nanovo veseli te je prilika za mlade ljude da steknu neprocjenjivo iskustvo, te im je poticaj na početku životnog puta.