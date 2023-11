HUMANITARNI PADEL TURNIR 'VJERUJ I DJELUJ' ZA POMOĆ PRI HODANJU OSOBAMA S INVALIDITETOM Cilj turnira je prikupiti sredstva za nabavku uređaja InnoWalk Large

Kotizacija iznosi 50€ po paru, a sva prikupljena sredstva namijenjena su udruzikoja pomaže onima kojima je to najpotrebnije! Ovogodišnji cilj turnira je prikupiti sredstva za nabavku uređaja InnoWalk Large, koji pomaže hodati osobama s invaliditetom do 190 cm visine. Za djecu su do sada nabavljena dva uređaja koja im pomažu u njihovom daljnjem razvoju i rehabilitaciji!