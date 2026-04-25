Humanitarni moto spektakl u Dugom Ratu: Rock, motori i veliko srce za borbu protiv raka

Moto klub MK Reborn Dalmacija danas organizira veliki moto susret u Dugom Ratu, događaj koji će okupiti brojne ljubitelje motora, dobre glazbe i humanitarnog djelovanja iz cijele regije.

Ovaj moto susret nije samo prilika za druženje i uživanje u bogatom programu, već nosi i snažnu humanitarnu poruku. Naime, sav prikupljeni prihod namijenjen je Županijskoj ligi protiv raka, čime organizatori žele dati svoj doprinos borbi protiv ove teške bolesti i podići svijest o važnosti zajedništva i solidarnosti.

Glazbeni dio večeri donosi energične nastupe poznatih bendova Osmi putnik i Čuvari svirala, koji će zasigurno dodatno zagrijati atmosferu i osigurati vrhunsku zabavu za sve posjetitelje. Ljubitelji rocka i žestokog zvuka doći će na svoje, a organizatori najavljuju večer ispunjenu dobrom vibrom, druženjem i nezaboravnim trenucima.

Party se održava u Dugom Ratu, a očekuje se velik odaziv kako lokalnog stanovništva, tako i gostiju iz drugih krajeva. Uz bogatu ponudu hrane, pića i pratećih sadržaja, posjetitelji će imati priliku uživati u pravom moto spektaklu – sve uz plemenit cilj.

Iz MK Reborn Dalmacija poručuju kako su svi dobrodošli podržati ovu humanitarnu akciju, jer svaka donacija i dolazak znače korak bliže pomoći onima kojima je najpotrebnija.