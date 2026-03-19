Humanitarni koncert na Mejašima za pomoć oboljeloj majci. Odazovite se i vi i pomozite Kristini Zrinki da ponovno stane na svoje noge

Župa Sv. Spasa na Mejašima organizira humanitarni koncert s ciljem prikupljanja sredstava za svoju župljanku Kristinu Zrinku Kožul, 39-godišnju samohranu majku koja se već godinama bori s teškim oblikom multiple skleroze. Koncert će se održati u nedjelju nakon večernje svete mise, a organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se odazovu i podrže ovu plemenitu inicijativu.

Kristini je prije 15 godina dijagnosticirana multipla skleroza, a unatoč dugogodišnjem liječenju standardnim terapijama, njezino zdravstveno stanje se postupno pogoršavalo. Danas je gotovo potpuno onemogućena u hodanju i svakodnevnom kretanju, što značajno utječe na kvalitetu njezina života, ali i na brigu o njezinom 14-godišnjem sinu.

U potrazi za nadom i poboljšanjem zdravstvenog stanja, Kristina se odlučila na zahvat transplantacije matičnih stanica u Rusiji. Riječ je o metodi koja je već pomogla osobama slične dijagnoze da ponovno steknu pokretljivost i samostalnost. Međutim, trošak zahvata iznosi 53.000 eura, što je iznos koji Kristina sama ne može podmiriti.

„Želja mi je vratiti korak i pokret u svoj život, biti majka, kći i prijateljica koja pomaže drugima, a ne ona koja stalno treba pomoć“, poručuje Kristina, izražavajući vjeru i nadu da će uz pomoć dobrih ljudi uspjeti prikupiti potrebna sredstva.

Iz župe poručuju kako i najmanji doprinos može napraviti veliku razliku te pozivaju sve koji su u mogućnosti da se uključe – dolaskom na koncert, donacijom ili molitvom.

„Zajedno, malim koracima možemo doći do cilja“, ističu organizatori, naglašavajući snagu zajedništva i solidarnosti u trenucima kada je pomoć najpotrebnija.

Humanitarni koncert tako postaje prilika ne samo za prikupljanje sredstava, već i za iskazivanje podrške i suosjećanja prema Kristini i njezinoj obitelji.