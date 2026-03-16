Humanitarni izlet oko Crvenog i Modrog jezera: HPD Imotski poziva građane da podrže Marka i njegovu obitelj

HPD Imotski organizira humanitarni izlet oko Crvenog i Modrog jezera s ciljem prikupljanja donacija za Marka, a organizatori pozivaju građane da se odazovu u što većem broju i tako pruže podršku njemu i njegovoj obitelji.
Riječ je o akciji kojom se, uz zajedničko druženje i boravak u prirodi, želi pokazati solidarnost te pomoći kroz donacije, pri čemu organizatori ističu kako je svaka uplata važna, bez obzira na iznos.
Svaka donacija je dragocjena
Iz HPD-a Imotski poručuju kako je svrha izleta okupiti što veći broj ljudi dobre volje te zajedničkim snagama pomoći Marku. Naglašavaju da je svaka donacija vrijedna i da i najmanji doprinos može imati veliko značenje.
Ujedno ističu kako je ovo prilika da zajednica pokaže humanost i podršku obitelji koja prolazi kroz teško razdoblje.
Poziv građanima na odaziv i dijeljenje poziva
Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u nedjelju, 22. ožujka 2026., te da ovu humanitarnu akciju podijele s prijateljima, obitelji i poznanicima kako bi informacija došla do što većeg broja ljudi.
Cilj je, poručuju, zajedničkim odazivom i solidarnošću pružiti podršku Marku i njegovoj obitelji te pokazati da u teškim trenucima nisu sami.