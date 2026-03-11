Humanitarna večera u Splitu: „Za svaki njihov pokret“ za oboljele od Parkinsonove bolesti

U organizaciji humanitarne organizacije Lions Club Dioklecijan i Udruga Neurovita 28. ožujka održat će se donatorska večera pod nazivom „Za svaki njihov pokret“, s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć osobama oboljelima od Parkinsonove bolesti.

Humanitarni događaj održat će se u subotu, 28. ožujka 2026. godine s početkom u 19 sati u Restoranu Kampus. Organizatori najavljuju večeru u tri slijeda uz bogat zabavni i kulturni program.

U programu će sudjelovati Providenca band, Jole, pjevačica Irma Dragičević, članovi KUD Salona, pjevačica Katica Marinović, dok će posebna atrakcija večeri biti humanitarna modna revija dizajnera Šime Kovačevića.

Cijena ulaznice za donatorsku večeru iznosi 70 eura, a sredstva se mogu uplatiti na IBAN HR5024070001500028881. Prilikom uplate potrebno je navesti ime i prezime te broj osoba radi rezervacije mjesta.

Također je u opis plaćanja potrebno upisati naziv akcije: Donacija „Za svaki njihov pokret“.

Organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom i donacijom podrže ovu humanitarnu akciju i pomognu osobama koje se svakodnevno bore s Parkinsonovom bolešću.