Humanitarna disco večer u Splitu: Glazba, ples i dobro djelo u Boileru

U četvrtak, 11. prosinca 2025., splitski Klub Boiler ponovno će postati epicentar dobre zabave i velikog srca. Na tradicionalnoj donatorskoj večeri posjetitelje očekuje spoj humanitarnog djelovanja, živopisnog disco ritma i nezaboravne atmosfere.

Sav prihod od ulaznica, koje iznose 15 eura, kao i dobrovoljne donacije, namijenjen je centrima Juraj Bonači i Slava Raškaj iz Splita. Prikupljena sredstva bit će iskorištena za unaprjeđenje obrazovnih programa i nastavnih aktivnosti ovih važnih ustanova koje svakodnevno rade za dobrobit djece i mladih.

Organizatori najavljuju večer ispunjenu vrhunskom glazbom i pozitivnom energijom, uz brojna iznenađenja i nagrade za posjetitelje. Poseban retro štih donijet će tema ludih 70-ih, pa se očekuje da će i publika svojim stylingom upotpuniti disco atmosferu.

Za glazbeni dio programa zaduženi su Disco Magic Band, koji će održati live koncert, te DJ Vjeko Liksonix, koji će publiku rasplesati do ranih sati. Program počinje u 21:30, dok će koncert startati u 22 sata.

„Cilj nam je, kao i svake godine, okupiti ljude uz dobru zabavu i istovremeno učiniti nešto vrijedno za našu zajednicu,“ poručuju organizatori.

Humanitarna večer održat će se u klubu Boiler, na adresi Marmontova 9. Organizatori pozivaju sve da rezerviraju stolove na vrijeme i, u blagdanskom duhu, provedu večer koja spaja zabavu i pomaganje onima kojima je to najpotrebnije.