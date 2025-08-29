Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Novi jezivi grafit osvanuo je u Zagrebu. I ovog puta u njemu se spominje Miljenko Jergović, ali i Dalija Orešković koja je jučer stala na stranu književnika i kolumnista 24sata Expressa nakon što je netko na njegovoj zgradi ostavio zastrašujuću prijetnju.

Poruka ispisana crnim slovima osvanula je u Freudeovoj ulici. Kao i oko jučerašnjeg slučaja, kako je nedvojbeno da je ova prijetnja iskazana prema novinaru u vezi s njegovim poslom, dakle pisanjem i javnim djelovanjem u medijima DORH bi i ovu prijetnju trebao procesuirati po službenoj dužnosti. Zakon za takve prijetnje predviđa kaznu zatvora do tri godine, piše 24sata.

Ovo je o jučerašnjoj prijetnji napisao sam Jergović:

- Prijetnja je očita i nedvosmislena. I shvaćam je jako ozbiljno. Znam, kao i vi, s koje strane dolazi. Znam, kao i vi, tko su njezini inspiratori i pokrovitelji.

Smisao prijetnje je dvojak: s jedne strane, oni žele da se žrtva prestravi, da se barem nelagodno osjeća, sve dok ne ostvare ono što i jest sadržaj prijetnje.

Na zidu je pisalo: "Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila".

"I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića", stoji u kraju Jergovićeve poruke.

Dalija: "Stanje prijetnji i straha je tik do nesreće"

Sličnog je stava jučer bila i Dalija Orešković.

"Iza svake ovakve prijetnje stoji Plenkovićeva i HDZ-ova vlast koja Hrvatsku pretvara u proustašku paratvorevinu u kojoj su režimski pjevači, navijački huligani, militantni veterani i svećenici koji šire mržnju, iznad državnih tijela i institucija. Stanje prijetnji i straha je tik do nesreće. Pola minute do 12, do potpunog pada države kakva je u Ustavu zapisana", napisala je na društvenim mrežama saborska zastupnica Dalija Orešković.

Cinična poruka iz Vlade

Iz Banskih dvora su za Tportal prokomentirali cijelu situaciju.

"Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine", odgovorili su cinično iz Vlade.