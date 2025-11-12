HTZ: Tijekom zimske sezone letenja Hrvatska je povezana sa 69 inozemnih gradova  

Prema informacijama koje je Hrvatska turistička zajednica prikupila od hrvatskih zračnih luka, Hrvatska će tijekom zimskog rasporeda letenja biti direktno povezana s 25 zemalja. Najveći broj direktnih zrakoplovnih linija povezivat će Hrvatsku s Njemačkom, Švicarskom, Austrijom, Nizozemskom i Ujedinjenom Kraljevinom. Osim s europskim državama, Hrvatska će biti direktno povezana i s destinacijama na drugim kontinentima, primjerice s Katrom, Turskom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

„Avio prijevoz ima važnu ulogu u razvoju hrvatskog turizma, osobito u razdobljima izvan glavnih ljetnih mjeseci kada je kvalitetna povezanost s emitivnim tržištima od velike važnosti za ostvarenje dobrih turističkih rezultata. Tijekom ove zimske sezone letenja Hrvatska je direktno povezana sa 69 inozemnih gradova, čime hrvatske destinacije postaju još privlačnije putnicima sa svih strana svijeta. Učinkovit zračni promet izravno utječe na cjelogodišnji i održivi razvoj turističkog sektora, s obzirom na to da potiče dolazak posjetitelja u različitim godišnjim dobima, pridonosi ravnomjernijem rasporedu turističkih aktivnosti izvan vrhunca turističke godine te čini naše destinacije dostupnijima međunarodnom turističkom tržištu“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Tijekom zimske sezone letenja očekuje se 151 jedinstvena aviolinija. Inozemni gradovi za koje je planirana najsnažnija povezanost su Frankfurt, München, Beč, Amsterdam i Istanbul. Uzimajući u obzir dostupne podatke i najave, najveći broj sveukupnih putničkih operacija planiran je za Zračnu luku Zagreb, a potom slijede Zračna luka Split i Zračna luka Dubrovnik.

Gledano prema aviokompanijama na linijama prema Hrvatskoj letjet će 32 različita zrakoplovna prijevoznika. Sveukupno, na domaćim i stranim relacijama, tijekom zimskog reda letenja najviše operacija planiraju prijevoznici Croatia Airlines, Ryanair, Trade Air i Lufthansa.

Napominjemo kako je riječ o najavama, odnosno kako su moguće promjene u navedenim informacijama.