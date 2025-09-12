HTZ objavila natječaje za direktore predstavništava na tržištima Francuske i Beneluxa

Hrvatska turistička zajednica objavila je Natječaj za izbor i imenovanje direktora predstavništava (m/ž) u inozemstvu na dva tržišta, a kojim su obuhvaćena predstavništva u Francuskoj sa sjedištem u Parizu te Beneluxu sa sjedištem u Bruxellesu. Prijave na natječaj, koji je objavljen na mrežnim stranicama HTZ-a, zaprimaju se do 27. rujna 2025. i to isključivo putem elektroničke pošte.
„Natječaji za direktore predstavništava u Francuskoj i zemljama Beneluxa ponovljeni su isključivo zbog nedovoljnog broja kvalitetnih prijava. Naša je obaveza osigurati da ključne pozicije u inozemstvu budu popunjene najboljim kandidatima jer upravo oni predstavljaju Hrvatsku na važnim emitivnim tržištima. Riječ je o zemljama koje su od strateške važnosti za hrvatski turizam i zato želimo biti sigurni da ćemo imati najkvalitetnije moguće predstavnike“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a, nadodavši kako će se novi direktori birati na mandatno razdoblje od četiri godine.
Neki od uvjeta za prijavu na natječaj su najmanje četiri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili marketinga u turizmu, odnosno najmanje šest godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima, znanje jednog i poznavanje još jednog stranog jezika ili jezika turističkog tržišta za koje je predstavništvo nadležno, poznavanje turističkog tržišta za koje je predstavništvo nadležno i dr., a prilikom prijave kandidati moraju priložiti i prijedlog četverogodišnjeg plana aktivnosti predstavništva.