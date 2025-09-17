HTZ dodjeljuje potpore za razvoj programa destinacijskih menadžment kompanija u 2026.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2026. godini. Riječ je o pozivu putem kojeg se novčana sredstva dodjeljuju za razvoj, unaprjeđenje i tržišno pozicioniranje složenih turističkih proizvoda namijenjenih ciljnim skupinama, odnosno koji za cilj ima dodatno jačanje prepoznatljivosti Hrvatske kao održive, kvalitetne i cjelogodišnje destinacije.

„U idućoj godini nastavljamo s intenzivnom promocijom naše zemlje kao destinacije koja se ističe po svojoj raznolikoj i autohtonoj ponudi prilagođenoj aktualnim trendovima potražnje. U tome važnu ulogu imaju i destinacijske menadžment kompanije koje ovim putem pozivam da apliciraju svoje programe i projekte jer na taj način zajedno jačamo konkurentnost Hrvatske na međunarodnom tržištu te ujedno doprinosimo povezivanju lokalnih pružatelja usluga i kreiranju cjelovitih turističkih proizvoda“, poručio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

Potporu će ostvariti oni programi koji doprinose ostvarenju strateških smjernica održivog razvoja hrvatskog turizma i jačanju njegove konkurentnosti i to kroz pozicioniranje Hrvatske kao destinacije visoke dodane vrijednosti, stvaranje prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije koja može pružiti jedinstvena i kvalitetna turistička iskustva, jačanje turističkog brenda Hrvatske kroz promociju održivosti, autentičnosti i kvalitete doživljaja, produljenje turističke sezone kroz razvoj proizvoda atraktivnih izvan glavne ljetne sezone, posebno na kontinentu, smanjenje geografske koncentracije turističke potražnje poticanjem razvoja ponude izvan turistički najopterećenijih destinacija, privlačenje gostiju više platežne moći, povećanje prosječne potrošnje po gostu i dr.

Javni poziv je objavljen na službenim stranicama HTZ-a, a prijave se zaprimaju isključivo elektroničkim putem do 15. studenoga 2025 .