Htio silovati ženu i djevojčicu: Migrant greškom pušten iz zatvora, traže ga po Londonu

Policija intenzivno traga za osuđenim seksualnim prijestupnikom koji je jučer greškom pušten iz zatvora, a posljednji je put viđen u Londonu. Službenici pregledavaju snimke nadzornih kamera kako bi locirali Hadusha Kebatua, piše BBC.

Kebatu, tražitelj azila iz Etiopije, pušten je iz zatvora HMP Chelmsford samo nekoliko tjedana nakon što je osuđen zbog seksualnog napada na 14-godišnju djevojčicu i ženu u Eppingu, Essex. U Britaniju je stigao malim čamcem i boravio je u hotelu za azilante. Trebao je biti premješten u imigracijski pritvorski centar radi planirane deportacije, no umjesto toga se našao na slobodi.

"Nije nam promaklo da je ova situacija zabrinjavajuća za ljude i posvećeni smo tome da ga lociramo i uhitimo što je prije moguće", poručili su iz policije u Essexu. Dodali su kako se istraga, opisana kao "brza i složena", nastavlja ubrzanim tempom te da su policajci cijelu noć pregledavali snimke.

Potvrđeno je da se Kebatu jučer u 12 i 41 ukrcao na vlak za London na stanici Chelmsford. Zatvorska služba obavijestila je policiju o "grešci" tek u 12 i 57, nakon čega je pokrenuta potraga. Na društvenim mrežama pojavila se i snimka koja navodno prikazuje Kebatua u zatvorskoj trenirci s torbom na glavnoj ulici u Chelmsfordu. Slučaj je izazvao lavinu kritika.

Keir Starmer je opisao puštanje kao "potpuno neprihvatljivo" i rekao da Kebatu "mora biti uhvaćen i deportiran zbog svojih zločina". David Lammy izjavio je da je "užasnut" i "bijesan u ime javnosti". "Budimo jasni, Kebatu je počinio gadan seksualni napad koji je uključivao mlado dijete i ženu. I iz tih razloga ovo je, naravno, vrlo ozbiljno", dodao je.

Konzervativna zastupnica Kemi Badenoch ocijenila je puštanje kao "razinu nesposobnosti koja je upravo nevjerojatna", dok je vođa stranke Reform UK, Nigel Farage, komentirao: "On sada hoda ulicama Essexa. Britanija je slomljena."

"Zatvorski sustav je slomljen"

Neil Hudson, konzervativni zastupnik za Epping Forest, rekao je da su stanovnici njegove izborne jedinice "duboko uznemireni". "Ovo zvuči kao operativna greška, ali odgovornost netko mora preuzeti i to na vrhu, kod ministra pravosuđa, ministra unutarnjih poslova i premijera", istaknuo je. Liberalna demokratkinja Marie Goldman pozvala je na javnu istragu kako bi se utvrdilo što se i zašto dogodilo, prenosi Index.

John Podmore, bivši upravitelj nekoliko zatvora, upozorio je da se nada kako "niži službenik neće biti žrtvovan" za ovu pogrešku. Objasnio je da je proces premještanja zatvorenika "prilično kompliciran" i da uključuje višestruke provjere.

"Ne donosi jedna osoba jednu odluku, trebale bi postojati provjere od niza ljudi, viših i nižih po hijerarhiji", rekao je Podmore. "Bojim se da se ovo događa u slomljenom sustavu, a zatvorski sustav je slomljen. Ovo je simptom šireg neuspjeha zatvorskog i probacijskog sustava", poručio je.

Zbog Kebatua su građani prosvjedovali

Zabrinjavajući podaci podupiru njegove riječi. Izvješće Zatvorske i probacijske službe Njegovog Veličanstva navodi da su u Engleskoj i Walesu između travnja 2024. i ožujka 2025. greškom puštena 262 zatvorenika, što je značajan porast u odnosu na 115 u prethodnih 12 mjeseci.

Hadush Kebatu uhićen je u srpnju nakon prosvjeda ispred hotela The Bell u Eppingu, gdje je bio smješten. Na sudu je u rujnu otkriveno da je pokušao poljubiti tinejdžericu na klupi uz niz seksualno eksplicitnih komentara. Sljedećeg dana ponovno ju je sreo, pokušao poljubiti i zatim je seksualno napao. Također je napao i ženu koja mu je ponudila pomoć u izradi životopisa.

"Zaštita javnosti je glavni prioritet"

Proglašen je krivim za pet kaznenih djela i osuđen na 12 mjeseci zatvora. Izrečena mu je i petogodišnja zabrana približavanja bilo kojoj ženskoj osobi te je upisan u Registar seksualnih prijestupnika na 10 godina.

Sudac je tijekom izricanja presude istaknuo da Kebatuovi postupci pokazuju "značajan rizik od ponovnog počinjenja kaznenih djela". "Hitno surađujemo s policijom kako bismo vratili počinitelja u pritvor nakon greške pri puštanju u HMP Chelmsfordu. Zaštita javnosti naš je glavni prioritet i pokrenuli smo istragu o ovom incidentu", izjavio je glasnogovornik Zatvorske službe.