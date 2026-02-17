HT se ispričao zbog neprimjerenih izjava u emisiji MAXSporta

Hrvatski telekom se oglasio službenim priopćenjem nakon posljednje emisije Studio SHNL na MAXSportu, reagirajući na neprimjerene izjave koje su se u njoj mogle čuti. Iz kompanije su izrazili žaljenje te uputili ispriku svima koje su komentari izneseni u emisiji 15. veljače mogli povrijediti.

"Od sportskih komentatora koje angažiramo očekujemo stručne sportske analize"

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: "U pojedinim emisijama i komentarima emitiranima na MAXSport kanalima mogu se pojaviti osobni i neprimjereni stavovi pojedinih komentatora. Nažalost, to se dogodilo i u emisiji Studio SuperSport HNL emitiranoj 15. veljače ove godine.

Izražavamo žaljenje te se ispričavamo svima koje su takve izjave mogle povrijediti. Kao izdavač MAXSporta i uredništvo, u potpunosti se ograđujemo od takvih istupa. Od sportskih komentatora koje angažiramo očekujemo stručne sportske analize i komentare, a ne komentiranje unutarklupskih odnosa i klupskih politika na neprimjeren način, osobito ne kroz osobne diskvalifikacije i napade na pojedince.

Još jednom naglašavamo da se ograđujemo od takvih izjava komentatora, koje ne odražavaju stavove uredništva i izdavača."

Priopćenje se najvjerojatnije odnosi na izjave Jeličića

Premda iz Hrvatskog Telekoma nisu jasno naveli zbog kojih se točno izjava ispričavaju, "komentiranje unutarklupskih odnosa i klupskih politika na neprimjeren način" najvjerojatnije se odnosi na izjave Joška Jeličića o stanju u Hajduku.