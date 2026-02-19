HSV pustio Vuškovića na odmor, trener ostao zapanjen kada je saznao što radi u Splitu

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković nastavlja oduševljavati i izvan terena. Osamnaestogodišnjak, koji ove sezone nastupa u Bundesligi kao posuđeni igrač HSV-a iz Tottenhama, svojim je pristupom radu dodatno impresionirao stručni stožer njemačkog kluba.

Vušković je dosad upisao 21 nastup za HSV, od čega 19 u prvenstvu, te se pritom četiri puta upisao u strijelce. S obzirom na njegove godine i poziciju, takav učinak izaziva veliko poštovanje u jednoj od najzahtjevnijih liga svijeta.

Ipak, zgusnuti ritam natjecanja ponekad nosi i prisilne pauze. U susretu protiv Union Berlina Vušković je dobio žuti karton koji mu je donio suspenziju, pa neće biti na raspolaganju treneru za iduće kolo. Klub mu je zato odobrio nekoliko slobodnih dana kako bi predahnuo u rodnom Splitu, piše Gol.hr.

"Kada sam vidio GPS podatke... Vau, nevjerojatno"

No, "odmor" mladog stopera izgledao je sve samo ne pasivno. Stručni stožer HSV-a nastavio je pratiti njegove fizičke podatke i tijekom boravka u Hrvatskoj, a ono što su vidjeli ostavilo ih je bez riječi.

"Luki je ovaj odmor bio potreban i zaslužio ga je. Ne samo da je odigrao svaku utakmicu za nas već je stalno bio na putu s reprezentacijom. Više nam koristi ako na dva dana razbistri glavu."

"Luka je otišao na kratki odmor, ali kada sam vidio GPS podatke... Vau, nevjerojatno. Ovo je više bio trening na drugoj lokaciji, a ne odmor. To je sve osim odmora. Impresivno", rekao je trener HSV-a, piše Gol.hr.

Primjer Vuškovića još jednom potvrđuje zašto se o njemu govori kao o jednom od najvećih hrvatskih talenata nove generacije – profesionalizam i radne navike već sada su na razini vrhunskog nogometa.