Bez vozačke, ali s voljom: Ponavljač s 18 negativnih bodova i alkoholom u krvi opet sjeo za volan. Nije se "proslavio"

Policijski službenici prometne policije u utorak, 14. travnja oko 18 sati, na području Primorskog Doca zaustavili su vozilo kojim je upravljao 40-godišnji muškarac.

Provedenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom nakon što mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 18 negativnih prekršajnih bodova. Prema važećem rješenju, pravo na ponovno polaganje vozačkog ispita može steći tek dvije godine od njegove izvršnosti.

Vozio i pod utjecajem alkohola

Daljnjim postupkom utvrđeno je i da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 0,89 g/kg.

Vozač je odmah isključen iz prometa i uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto.

Višestruki prekršitelj

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, ističući da je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja. Do sada je četiri puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola i vožnje bez prava na upravljanje.

Uz to, predloženo je izricanje kazne zatvora, novčane kazne te trajno oduzimanje vozila.

Sudska odluka

Sud je 40-godišnjaka proglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te novčanu kaznu od 390 eura.

Ipak, odbijen je prijedlog za određivanje zadržavanja, pa je nakon postupka pušten na slobodu.