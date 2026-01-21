HSP Split: Nakon dviju mjera za koje smo se uspjeli izboriti na redu je terapijsko jahanje za djecu s posebnim potrebama, fizičkim ili mentalnim poteškoćama!

HSP Split oglasio se priopćenjem koje potpisuje Marijo Popović.

Prenosimo ga u cijelosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zajedno s koalicijskim partnerom strankom Dom i nacionalno okupljanje imali smo cijeli niz prijedloga od kojih je jedan dio usvojen u potpunosti, jedan dio djelomično dok za određene prijedloge, inicijative i projekte očekujemo razumijevanje od Grada Splita.

Od konstituiranja gradskog vijeća prije nekoliko mjeseci do danas uspjeli smo se između ostalog kao Hrvatska stranka prava izboriti za dvije mjere na koje smo posebno ponosni.

Kronološkim redoslijedom prva mjera je bila povećanje sufinanciranja usluga čuvanja djece odnosno obrta za dadilje na području Grada Splita i to u iznosu od 50%. Vjerujemo da će ovim povećanjem sufinanciranja interes za otvaranje novih obrta takve vrste biti veći, a ujedno će i roditeljima olakšati ukupne troškove.

Druga mjera za koju smo se uspjeli izboriti kroz proračun Grada Splita za 2026. godinu jest osiguranje sredstava za prijevoz onkoloških pacijenata na terapiju u KBC Split. Sredstva za ovu mjeru osigurana su u proračunu Grada Splita te je na Gradu i gradskim službama da zajedno sa svim mjerodavnim subjektima kojih se tiče ova tema pronađu najkvalitetniji modalitet. S obzirom da se mjesec siječanj bliži svom kraju vjerujemo da će uskoro ova itekako značajna mjera zaživjeti onako kako treba jer mnogi naši sugrađani to iščekuju.

Jedna od tema na koju želimo staviti naglasak jest maksimalna podrška Grada Splita terapijskom jahanju koje bi pomoglo djeci s posebnim potrebama odnosno fizičkim ili mentalnim oštećenjima.

Istraživanja su pokazala da mjera terapijskog jahanja postiže znatan napredak kod zaista velikog broja poremećaja, stanja i bolesti, uključujući mišićnu distrofiju, cerebralnu paralizi, Downov sindrom, smetnje s vidom i sluhom, autizam, multiplu sklerozu, poremećaje pozornosti s hiperaktivnošću i mnoge druge.

Udruga Dalmacija Equino koja je kao takva jedina na području Grada Splita i njezin predsjednik Denis Zeljko godinama su vodeći razgovore s Gradom Splitom pokušavali pokazati koliko i kako se ova mjera može provesti u djelo te koliko njezina primjena može imati značajan učinak. Nažalost sve je ostalo isključivo na ideji, inicijativi i dobroj namjeri međutim od strane Grada Splita terapijsko jahanje nije sustavno uključeno u financiranje niti u programe.

Smatramo da bi omogućavanje sustavnog besplatnog terapijskog jahanja za korisnike ustanova Centra za autizam, Slave Raškaj, Jurja Bonačija, ali i sve ostale djece s poteškoćama bilo nešto uistinu pozitivno.

Treba vidjeti koji je najoptimalniji način te ima li smisla da roditelji s djecom putuju u udaljena mjesta zbog terapijskog jahanja što iziskuje značajnije troškove.

Smatramo da Grad Split treba pozvati sve relevantne subjekte te da se zajednički pronađe jedan sustavan, kvalitetan i prihvatljiv model kako bi na taj način pomoglo našoj djeci.

Iskreno se nadamo i vjerujemo da će Grad Split imati razumijevanja i na odgovoran način pristupiti ovoj temi za koju ćemo se ustrajno zalagati.