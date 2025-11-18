HSLS SINJ zapalio svijeće u Vukovarskoj ulici u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje

Članovi Izvršnog odbora HSLS-a Sinj u Vukovarskoj ulici u Sinju su zapalili 34 svijeće u znak sjećanja na 34 godine od pada herojskih gradova Vukovara i Škabrnje. Ovim činom odali su počast svim poginulim braniteljima i civilima koji su položili svoje živote za slobodu Hrvatske.

Predsjednik Ogranka HSLS-a Sinj, Tomislav Klarić-Kukuz, poručio je:

„Prošlo je već više od tri desetljeća, ali žrtve Vukovara i Škabrnje nikada ne smiju prestati podsjećati na pravi smisao naše borbe. U tim danima branili smo i obranili slobodnu Hrvatsku kakvu su generacije sanjale. Na nama je da nastavimo borbu za pošteno, demokratsko i gospodarski snažno društvo — ideale za koje su oni najhrabriji dali svoje živote, s najvažnijom porukom da smo svi jednaki i da kao narod biramo svoj put onako kako mi to želimo.

Zato smo svijeće zapalili upravo u Vukovarskoj ulici, mjestu koje nosi ime simbola hrvatske žrtve i heroizma. Slobodu smo ostvarili, ali ideale za koje smo se borili još uvijek nismo postigli. Kakvu ćemo Hrvatsku ostaviti generacijama koje dolaze iza nas— ovisi o nama.“