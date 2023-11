HSLS neće podržati osnivanje novog Upravnog odjela bez analize i sistematizacije radnih mjesta u županijskoj upravi

HSLS se zalaže za pravu sistematizaciju radnih mjesta kako bi se osiguralo da županijska administracija bude učinkovita i brza, ali temeljem stvarne potrebe reorganizacije, a ne želja koalicijskih partnera!

Evo što je na ovu temu rekao Toni Garac, županijskog vijećnik HSLS-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

"HSLS neće podržati prijedlog novog ustroja upravnih odjela u SDŽ iz nekoliko razloga. Prije svega, jer u materijalima nije vidljiva potreba razdvajanja postojećeg upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kluturu na način da se ustroji poseban koji bi se bavio isključivo kulturom i sportom. U tom dokumentu nije vidljivo ni koliko Županija ima zaposlenih, a kamo li koliko je zaposlenih u pojedinom Upravnom odjelu. To bi trebao biti kriterij novog reorganizacijskog ustroja Županijske uprave", rekao je te je nastavio:

"HSLS se zalaže za pravu sistematizaciju radnih mjesta, temeljem stvarne potrebe, kako bi se osiguralo da županijska administracija bude učinkovita i brza. Znakovita je druga stvar. Naime, u javnosti i medijima se špekulira kako bi novi UO vodila osoba bliska DP-u, jednom od koalicijskih partnera. Do sada to nitko nije demantirao. Ja bih volio da se te špekulacije demantiraju jasno i otvoreno. Nije dobro da se politička suradnja stranaka svede na zapošljavanje stranački bliskih ljudi, jer moram još jednom naglasiti da se novim ustroj osiguravaju zapošljavanja , a ne imenovanje na mandat. To je loša poruka javnosti, a posebno loša i zbog toga što prije rasprave i izglasavanja proračuna raspravljamo o potrebama koalicijskih/og partnera. Interes 400 000 stanovnika Županije stavljen je iza interesa koalicijskog partnera", zaključio je Garac.