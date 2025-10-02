Hrvoje Petrač izašao iz zatvora

Nakon što se nagodio s USKOK-om na kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora, poduzetnik Hrvoje Petrač izašao je iz Remetinca. Petrač nije imao komentara, ušao je u auto nekog muškarca koji je isto izlazio iz zatvora i s njim se dovezao do starog parkinga, te se tamo prebacio u zatamnjeni kombi i odvezao.

Njegov odvjetnik, Ljubo Pavasović Visković, u razgovoru za RTL Danas s Ivanom Ivandom Rožić prošlog je petka otkrio detalje jamčevine od milijun eura, pozadinu pregovora s tužiteljstvom te što Petračevo priznanje znači za sudbinu ostalih okrivljenika, prvenstveno bivšeg ministra Vilija Beroša.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

On je tada i otkrio da bi Hrvoje Petrač trebao izaći na slobodu idućeg tjedna, nakon što se dovrše formalnosti oko uknjižbe založnog prava na nekretnine vrijedne milijun eura koje su položene kao jamčevina.

Podsjetimo, on se u srpnju sam pojavio u Remetincu pa mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. U petak je kao zamjenu za istražni zatvor ponudio jamčevinu od milijun eura, što je sud prihvatio. Ta jamčevina je vinarija njegova sina Nikole Petrača, koja je u ovom postupku već jednom nuđena kao jamstvo u zamjenu za istražni zatvor, no taj put Saši Pozderu. Sud je tada taj prijedlog odbio, no u slučaju Hrvoja Petrača ga je prihvatio.