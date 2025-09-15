Hrvoje Maleš jednoglasno izabran za novog predsjednika Nogometnog saveza SDŽ

Hrvoje Maleš jednoglasno je izabran za novog predsjednika Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske na današnjoj Skupštini održanoj na Poljudu. Na toj poziciji zamijenit će dosadašnjeg predsjednika Marka Ercega koji je bio odsutan jer se nalazi na službenom putovanju u Kini.

Malešovi protivnici trebali su biti Ivan Pudar i Stipe Perić, no njihove kandidature nisu bile pravovaljane. Obojica su podnijela kandidature s praznim obrascima. Pudar je 5. rujna podnio žalbu, no ona je odbačena jer je sam sebe kandidirao, odnosno kandidatura je podnesena od neovlaštene osobe, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Maleševo izlaganje prenosimo u cijelosti

Maleš se obratio prisutnima nakon izbora. "Hvala svima. Unaprijed se ispričavam onima s kojima se nisam fizički sreo i prezentirao plan. Dr. Perko mi je tu jako bitan zbog zdravstvenog dijela, vaša struka nam je jako potrebna. Umjetna trava i njeni problemi s kojima se susrećemo, nismo ih ni svjesni. Ne pratimo trendove Europske unije vezano uz granulat koji je proglašen kancerogenim. Oko toga se angažirao i dr. Čukelj.

Zakon je tu prilično jasan, medicina je također rekla da su potrebna nova istraživanja. Inzistirao bih da nam Hrvatski nogometni savez licencira one koje žele napredovati i biti u trendu. Ovo je nešto što je pitanje svih nas. Ako samo jedno dijete dođe u problem, onda smo možda mi odgovorni.

Želim krenuti rješavati probleme koji su po meni jako važni. Želim okupiti ljude, želimo timski rad i da svi nešto rade. Ne želim se baviti nekim stvarima za koje mislim da se timski mogu rasporediti na druge. Želimo uvesti promjene u Ligu mladih, moramo popularizirati nogomet. Futsal je naša perjanica, moramo se boriti za futsal, primarno termine. Osvajač kupa mora imati 'prime' termine.

Vik Lalić će biti zadužen za struku. Apeliram na sve da se ne vodimo funkcijama, da budemo operativni, radimo i da svatko prihvaća svoju ulogu bez obzira na funkciju. Za HNS bih želio da kopiramo Njemački nogometni savez gdje novac od kazni ide za nešto. Želio bih da taj novac ide u razvoj djece iz domova... Želimo napraviti iskorak, bolje za sve.

Trebamo raditi na razvoju sudaca. Moramo zaustaviti kriminalizaciju sudaca. Jako bitna točka rada odnosi se na infrastrukturu, da Prva županijska liga bude transparentnija, da utakmice budu na televiziji. Odnos prema HNS-u pružena ruka, idemo zajednički raditi, pomoći klubovima koji rade kao Ajax. Moramo testirati sve terene koji imaju granulat. Tu će biti bitna i liječnička komisija. Želimo raditi sa svima, dobrodošli su svi. Mi smo apolitični, distanciramo se od političkih poruka", rekao je Maleš u svom izlaganju, piše Index.

Malešov izbor poništen je u srpnju

Upravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije donio je prije gotovo mjesec dana odluku kojom se odbija upis Maleša na mjesto predsjednika NSŽSD-a. Time su poništene i sve odluke donesene na toj skupštini, kao i svi izbori u njezina tijela.

Podsjetimo, Maleš je krajem svibnja na redovnoj skupštini toga saveza izabran za predsjednika kao predstavnik Hajduka, sa 177 glasova za i četiri suzdržana. Neki klubovi nisu htjeli sudjelovati u radu skupštine, podržavali su Stipu Perića i smatrali da je ovako sazvana skupština nezakonita.

Nakon izbora Hrvoja Maleša za predsjednika NSŽSD-a, NK Dugopolje, na čelu s predsjednikom Marijom Smodlakom, koji je ujedno i član Izvršnog odbora HNS-a, angažiralo je splitskog odvjetnika Davora Radića da ih zastupa u postupku utvrđivanja nepravilnosti pri sazivanju izborne sjednice skupštine NSŽSD-a.

Njihov je argument bio da skupština nije sazvana u skladu sa statutom i pravilnikom o radu skupštine. Odvjetnik Radić već je dvaput, 2012. i 2013. godine, poništio skupštine istoga saveza, na kojima je za predsjednika bio izabran Alojzije Šupraha.

Nije bio u nogometu 13 godina

Maleš je široj javnosti poznat kao bivši predsjednik Hajduka, a njegov je mandat obilježila afera iz prosinca 2011., poznata kao "Pošteno suđenje". U suradnji s policijom tada su razotkriveni Stjepan Djedović i Željko Širić, tadašnji istaknuti dužnosnici sudačke organizacije HNS-a. Maleš je bio prvi koji je javno razotkrio korupciju u hrvatskom nogometu, no njegov potez nije naišao na institucionalnu podršku niti je ikad službeno valoriziran.

Iako je tada pokrenut kazneni postupak protiv navedenog dvojca, sudačke liste ostale su nepromijenjene, a Maleš je završio u svojevrsnoj izolaciji, daleko od nogometnih funkcija. Nakon kratkog predsjedničkog mandata, nogomet je pratio isključivo kao navijač. Tijekom afere, Zdravko Mamić ga je javno nazivao "drukerom" i "špijunom".

Maleš je od 2012. bio izvan hrvatskog nogometa, dok je Željko Širić kasnije osuđen na četiri godine zatvora zbog korupcije. Maleš mu je, u suradnji s USKOK-om, ponudio mito od 30 tisuća eura za "pošteno" suđenje. Nakon što je tadašnji predsjednik Hajduka Širiću dao novac, uslijedilo je uhićenje tadašnjeg šefa hrvatskih sudaca.

Nakon epizode u Hajduku, Maleš se povukao iz nogometa i preselio u Kaštela, gdje se bavio prodajom nekretnina. Neko vrijeme čuvala ga je policija. Torcida je zazivala njegovo ime nakon odlaska bivšeg predsjednika kluba Ivana Kosa 2018. godine, no Maleš je tada poručio da se neće vratiti u Hajduk.