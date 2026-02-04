Hrvoje i tisuće Hrvata u panici. Željeli su uštedjeti, a sada kreće panika...

Hrvoje se više od 10 godina grije na pelete. Zalihe su pri kraju, a do novih teško dolazi.

"Trenutno imam još za ovaj tjedan, za nestašicu sam čuo, a i osjetio jer sam od prošlog tjedna u intenzivnoj potrazi za peletima, ali ih nigdje nisam mogao naći", rekao je Hrvoje Prpić iz Otočca za Dnevnik Nove TV.

Alternativa je ogrjevno drvo, no kaže – to nije rješenje.

"Naravno, cijena je uvijek ta koja određuje kvalitetu i kvantitetu bilo čega, tako i peleta, koliko će na kraju ta cijena grijanja biti i koliko će koštati zimska sezona, da – brinem se", žali se Hrvoje.

Brinu se mnogi – s valom niskih temperatura skočila je potražnja za peletima. Nestašica je diljem zemlje, a ono što stigne na police brzo se razgrabi.

"Javljaju se ljudi već jedno mjesec dana učestalo, iz svih krajeva Hrvatske, da nema peleta, a imaju peći. Ljudi iz Baranje su se javili, kupili su peći na subvenciju, a sad se griju na peći jer nema peleta", kazala je Ana Knežević iz Udruge potrošača.

Domaći proizvođači kažu kako proizvode i triput više od potreba tržišta, pitanje je, tvrde – kada se kupuje. Što je poručio njihov predstavnik Ivić Pašalić, koliko su skočile cijene, te je li Vlada kriva za ovu situaciju pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sare Viteškić.