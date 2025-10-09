Hrvoje Bašić (HSLS) traži smanjenje poreza na dohodak: "Vrijeme je da ispunimo obećanje građanima"

Na petoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, gradski vijećnik HSLS-a Hrvoje Bašić postavio je pitanje gradonačelniku o mogućnosti smanjenja poreza na dohodak, podsjetivši na predizborna obećanja i rast prihoda gradskog proračuna.

Bašić je istaknuo da je prema službenim podacima prihod od poreza i prireza na dohodak u Splitu u 2023. godini iznosio 95,77 milijuna eura, dok je u 2024. porastao na 111,42 milijuna eura, što je rast od gotovo 16,3 posto.

"Gradski se proračun puni brže i bolje nego što je planirano, što je svakako dobra vijest", rekao je Bašić, dodavši kako je sada trenutak da se krene u ostvarivanje predizbornih obećanja.

"Kada možemo očekivati konkretne korake?"

Podsjetio je da je smanjenje poreznog opterećenja na dohodak bilo jedan od programskih zahtjeva HSLS-a: "Građanima smo obećali smanjenje poreznog opterećenja na dohodak. Sada, kad imamo jasne pokazatelje rasta prihoda, smatram da je vrijeme da započnemo ispunjavati to obećanje."

Bašić je naglasio da bi smanjenjem porezne stope građanima ostalo više novca u njihovim džepovima, što bi im omogućilo veću slobodu u raspolaganju vlastitim prihodima, ali i potaknulo lokalno gospodarstvo.

"To ne znači samo više slobode za svakog pojedinca da raspolaže svojim novcem, nego i veću potrošnju u lokalnoj zajednici, poticaj malim poduzetnicima i obrtnicima, te dugoročno zdraviji gospodarski rast."

Na kraju svog izlaganja, Bašić je uputio konkretno pitanje gradonačelniku: "Kada možemo očekivati konkretne korake prema smanjenju stope poreza na dohodak, kako bismo rasteretili naše građane i održali obećanje dano biračima?"