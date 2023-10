"Hrvatsku granicu prelaze mladi muškarci bez obitelji. To treba ispitati"

Eurozastupnik SDP-a Predrag Fred Matić tvrdi kako Lampeduza nije ni 3% problema u odnosu na to kakve probleme ima Hrvatska, odnosno EU.

"Kad sam došao tamo iznenadilo me da su tamo migranti obiteljski ljudi, ali ovdje je znakovito da hrvatsku granicu prelaze mladi muškarci, ljudi od 20 do 50 godina i to bez obitelji. To je čudna stvar koju bi trebalo ispitati. I onda se čudimo kada se svakakve stvari događaju diljem Europe, a sad posebno pojačane situacijom koja se događa na Bliskom istoku", rekao je Matić gostujući u Studiju 4 na HRT-u.

Predrag Fred Matić ističe kako postoje propusti europske vanjske politike, ali najveći propust, kaže, je propust naše vlade. "Problemi se rješavaju na izvoru, mi smo najjužnija granica EU i naši policajci su prenapregnuti, ne mogu vjerovati da odbijamo ponudu Frontexa", kaže Matić.

"Sedam tisuća policajaca ne mogu pokrivati tisuću kilometara granice, to je svima jasno. Zbog toga su policije Austrije, Njemačke, Italije uvele kontrole, i nije to tako strašno kao što je bilo prije ulaska u Schengen, međutim, kada bi se problem rješavao na izvorištu, onda ne bi bilo potrebe u dubljem dijelu EU to provoditi", ističe Matić.

"Vojsci nije mjesto u unutarnjim poslovima, to je mjesto policije, ali mi nemamo dovoljno policijskih službenika da čuvaju tisuću kilometara granice i zato postoje međunarodne postrojbe policije", govori Matić.

"Izvor problema su BiH i Srbija"

Matić ističe kako je jedan od propusta europske politike da ne djeluje na izvorištu problema, a izvorište problema je, kaže u Srbiji i BiH, a nešto manje i u Crnoj Gori.

"Oni imaju bezvizni režim prešla granice za mnoge zemlje. Kada bi oni uvezi vizni režim za građane iz tih zemalja, to bi se već više od pola smanjio pritisak", kaže Matić.

Posljednja opcija je, ističe Matić, građenje fizičkih barijera.

"Prije toga postoji sijaset mjera koje možemo napraviti u problemu ilegalnih migranata. Bio sam prošli tjedan na Lampeduzi, a Lampeduza nije ni 3% problema u odnosu na kakve probleme ima Hrvatska, odnosno EU", govori Matić.