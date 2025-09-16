Hrvatsko prvenstvo u beach sprintu ove subote na plaži Baletna škola

U subotu, 20. rujna 2025., na plaži Baletna škola održat će se Hrvatsko veslačko prvenstvo u beach sprintu u organizaciji Hrvatskog veslačkog saveza (HVS) i HVK Marina Kaštela. Riječ je o novoj, dinamičnoj disciplini koja će biti olimpijski sport na sljedećim Olimpijskim igrama.

Kaštelansko veslanje predstavljat će četiri veslačice i osam veslača koji će pred domaćom publikom odmjeriti snage u uzbudljivom formatu: svaka utrka uključuje kratki sprint po plaži, ulazak u čamac, slalom oko plutača te završni sprint po plaži.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Natjecanje počinje u 10:00 i traje do 16:30. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu i podrže natjecatelje u ovom atraktivnom i adrenalinski nabijenom veslačkom spektaklu.