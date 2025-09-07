Hrvatski teškaš Ante Delija u ekspresnom UFC debiju nokautirao protivnika u dvije minute

Dvije minute i tri sekunde. Toliko je bilo potrebno Anti Deliji da rafalnom paljbom zaspe Marcina Tyburu i dođe do spektakularne ekspresne pobjede tehničkim nokautom u svom UFC debiju na Fight Night priredbi u Parizu. Osim što se na optimalan način predstavio svojim novim poslodavcima, najbolji hrvatski teškaš servirao je i osvetu Tyburi za nesretni poraz iz rujna 2015, piše Fight Site.

- Dvadeset godina sam teško radio za ovaj trenutak. Imam 35 godina i ovo je moja posljednja šansa. Borio sam se s Tyburom prije deset godina, doživio tešku ozljedu, lom noge i prošao kroz težak oporavak da bih se vratio, tako da je ovo nevjerojatan trenutak za mene i ostvarenje mog sna – rekao je "Walking Trouble" neposredno nakon trijumfa u Accor Areni pa dodao:

- Trenutačno sam u svom "prime timeu", spreman sam za svakoga, treniram s Tomom Aspinallom i nije mi se problem boriti s bilo kim.

Svladavši Tyburu, Delija je postao prvi hrvatski MMA borac s UFC pobjedom u muškoj konkurenciji (Stipe Miočić je tek ljetos postao hrvatski državljanin op.a.) nakon gotovo deset i pol godina, odnosno nakon legendarnog Mirka Filipovića i njegovog revanša protiv Gabriela Gonzage u Krakowu koji datira iz travnja 2015. godine.

- Ponosan sam na tu činjenicu i vjerujem da je Hrvatska također ponosna na mene. Mi smo mala zemlja od samo četiri milijuna ljudi i osjećam se nevjerojatno zbog ove pobjede - prokomentirao je Delija pa odgovorio na pitanje o budućim karijernim koracima:

- Ne znam, vidjet ćemo. Najprije idem dva tjedna u svoju domovinu, a onda se vraćam u Englesku pomoći Aspinallu za njegov meč sa Cirylom Ganeom, pa ćemo vidjeti što će se dalje događati.