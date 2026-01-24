Hrvatski tenisač izborio osminu finala Australian Opena u parovima

Hrvatski tenisač Mate Pavić izborio je u subotu, zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom, plasman u osminu finala Australian Opena u konkurenciji parova.

Četvrti nositelji slavili su protiv indijsko-austrijske kombinacije Sriram Balaji – Neil Oberlaitner rezultatom 7:5, 6:1, nakon 73 minute igre. U prvom setu suparnici su pružili snažan otpor, no Pavić i Arevalo ključni su break napravili u samoj završnici za vodstvo 6:5. Druga dionica protekla je u potpunoj kontroli hrvatsko-salvadorskog dvojca, koji je čak tri puta oduzimao servis protivnicima.

U borbi za četvrtfinale Pavić i Arevalo igrat će protiv boljeg iz dvoboja u kojem se sastaju Nikola Mektić i Austin Krajicek te američko-nizozemski par Vasil Kirkov – Bart Stevens.