Hrvatski tenis imat će predstavnika u četvrtfinalu Australian Opena, ali to neće biti Marin Čilić

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zaustavljen je u 3. kolu Australian Opena. Zlatni olimpijci Mate Pavić i Nikola Mektić u osmini finala će igrati jedan protiv drugog.

Finalist iz 2018. Marin Čilić podsjetio je na svoje najbolje dane. To ipak nije bilo dovoljno za pobjedu protiv 13. tenisača svijeta Caspera Ruuda. Norvežanin je nakon tri sata igre slavio sa 6:4, 6:4, 3:6, 7:5.

Prva dva seta su imala sličan scenarij. Čilić je rano izgubio servis, a Ruud je na servisu za set spasio po 4 break-lopte. U trećem i četvrtom setu je Čilić oduzeo servis protivniku. U trećem je potvrdio break za 6:3, u četvrtom je Ruud odmah uzvratio za 4:4. Činilo se da će set ući u tie-break, Čilić je kod 5:6 imao 40-0, ali je Ruud s 5 poena zaredom došao do pobjede.

Mate Pavić i Salvadorac Arevalo nadigrali su indijski par Balaji-Oberleitner. Dobili su 8 od zadnjih 9 gemova za 7:5, 6:1. Nikola Mektić i Amerikanac Krajicek svladali su američko-nizozemski par Kirkov-Stevens (Kirkov je rođen u Bugarskoj) sa 7:6, 7:5. U prvom setu nije bilo break-lopti, jedan poen protiv servisa u završnici tie-breaka je presudio. U drugom setu su Mektić i Krajicek vodili 3:0 i 4:1, imali su i dvije lopte za 5:3, na kraju su iskoristili četvrtu meč-loptu i tako izbjegli novi tie-break.

Pavić i Arevalo će protiv Mektića i Krajiceka igrati u ponedjeljak.