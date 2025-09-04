Hrvatski sudac prvi put u karijeri dijeli pravdu na utakmici reprezentacija

Jedan od sudaca koji u pravilu dobija pozitivne kritke je Mateo Erceg. Njegove nastupe prati i UEFA koja mu je u ovoj reprezentativnoj stanci iskazala povjerenje.

Naime, Erceg će prvi put u sudačkoj karijeri suditi utakmicu reprezentacija. Zajedno s pomoćnicima Hrvojem Radićem i Alenom Jakšićem će dijeliti na pravdu na kvalifikacijskom susretu za Europsko prvenstvo u-21 reprezentacija između Španjolske i Cipra.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Erceg je UEFA-in sudac od ove sezone. Debi u europskom nogometu bila mu je utakmica 1. pretkola Konferencijske lige između armenskog Urartua i bjeloruskog Nemana. Sada mu je UEFA iskazala dodatno povjerenje, piše tportal.