Hrvatski športski muzej otvorio prvi stalni postav. Svi su tu, od Kostelića do Modrića

Hrvatski športski muzej danas, 27. siječnja, u obnovljenom prostoru u Ilici 13/I u Zagrebu službeno je otvorio svoj prvi stalni postav i prvi put javnosti predstavio cjelovitu, sustavno oblikovanu priču o razvoju sporta i tjelesnog vježbanja u Hrvatskoj, od druge polovice 19. stoljeća do današnjih dana.
"Otvorili smo novu zgradu i stalni postav Hrvatskog športskog muzeja koji kroz gotovo 1000 eksponata priča povijest 🇭🇷 sporta. Čestitam svima koji su doprinijeli realizaciji ovog sjajnog projekta, koji ne predstavlja samo sportsku i kulturnu već i veliku turističku vrijednost.
Ovaj Muzej zaokružuje sve što Vlada Republike Hrvatske radi za sustav sporta, od rekordnih izdvajanja, koja ove godine iznose oko 190 milijuna, do brojnih aktivnosti za unaprjeđenje i razvoj sporta, a vjerujem kako će i dalje rasti s novim uspjesima naših sportašica i sportaša", poručio je Tonči Glavina.