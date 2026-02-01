Hrvatski rukometaši na poluvrijeme s tri gola prednosti

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra utakmicu za brončanu medalju protiv Islanda. Nakon polufinala, Hrvatska je u borbi za treće mjesto oslabljena jer u sastavu nema Dominika Kuzmanovića, koji zbog viroze ne može konkurirati za nastup.

Izbornik je na raspolaganju imao sljedeći sastav: Mario Šoštarić, Luka Lovre Klarica, Matej Mandić, Diano Ćeško, Mateo Maraš, Zlatko Raužan, Marko Mamić, Luka Cindrić, David Mandić, Tin Lučin, Dino Slavić, Ivan Martinović (C), Leon Šušnja, Filip Glavaš, Marin Jelinić i Veron Načinović.

Na poluvrijeme su naši rukometaši otišli s tri gola prednosti. Rezultat je 14-17 za Hrvatsku.