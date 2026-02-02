Hrvatski ronioci na dah pomaknuli granice mogućeg: Dva nova Guinnessova rekorda u Splitu

Hrvatski reprezentativci u ronjenju na dah, Riječanin Vitomir Maričić i Splićanin Toma Čelar, ostvarili su izniman sportski pothvat postavivši dva nova Guinnessova rekorda u potpuno novim disciplinama ronjenja na dah. Spektakularni događaj održan je u subotu, 31. siječnja u bazenu na splitskom Poljudu.

U otvorenom bazenu prekrivenom balonom okupio se velik broj gledatelja željnih svjedočiti nesvakidašnjim podvodnim izazovima a prostor je bio gotovo premalen za sve zainteresirane. Program je otvorio Toma Čelar koji je izveo izuzetno zahtjevan podvig – na dubini od pet metara, uz dodatno opterećenje od 15 kilograma napravio je 20 salto okreta unatrag u vremenu od minute i 25 sekundi, čime je postavio svjetski rekord u ovoj disciplini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Mali princ" iz Zadra i "Bili tići"

"Publika mi je bila golema podrška. Bez njih ovo ne bih mogao izvesti. Dogovor je bio ići sigurno i čisto, jer je u ronjenju najvažnije izroniti sigurno, a istovremeno postupno pomicati granice", izjavio je Čelar nakon uspješnog pokušaja.

Između rekordnih pokušaja, publika je imala priliku uživati u revijalnim zaronima najboljih svjetskih ronioca na dah. Svoje umijeće demonstrirali su Petar Klovar, jedan od najuspješnijih svjetskih dubinskih ronioca u povijesti i aktualni svjetski rekorder, Szofia Törözik, aktualna svjetska prvakinja poznata po iznimnoj kontroli, tehnici i eleganciji pod vodom, te Sanda Delija, hrvatska reprezentativka i svjetska rekorderka te međunarodno priznata sportašica. Njihovi mirni, tehnički precizni i sigurni zaroni dodatno su naglasili razinu mentalne snage, discipline i kontrole potrebne za vrhunsko ronjenje na dah te su snažno doprinijeli ukupnom dojmu događaja.

Posebnu motivaciju roniocima pružili su sportaši iz udruga "Mali princ" iz Zadra i "Bili tići" iz Splita koji su svojim entuzijazmom dali dodatnu toplinu i podršku cijelom događaju. Njihova energija i osmijeh tijekom natjecanja podsjetili su sve prisutne da sport nadilazi rekorde i težine – da ujedinjuje, inspirira i daje snagu svima koji žele pomaknuti vlastite granice.

Završnicu programa obilježio je nastup Vitomira Maričića, jednog od najpoznatijih imena svjetskog ronjenja na dah. Na dnu bazena izveo je podvodni čučanj s opterećenjem od čak 300 kilograma, čime je postavio Guinnessov rekord.

"Cilj je bio postaviti najteži podvodni čučanj. Krenuli smo postupno – 220, 260, pa 300 kilograma. Bilo je iznimno zahtjevno, ali uspjeli smo", rekao je Maričić, koji iza sebe ima niz svjetskih rekorda, uključujući i svjetski rekord u statičnom zadržavanju daha od 29 minuta i 3 sekunde.

Članovi hrvatske reprezentacije već su najavili nove izazove

Trener Tomo Vrdoljak istaknuo je kako ove discipline zahtijevaju višemjesečne pripreme:

"Na prvi pogled izgleda jednostavno, ali pod vodom dolazi do gubitka ravnoteže i dezorijentacije. Upravo zato se za ovakve nastupe pripremamo i po tri mjeseca."

Ovi uspjesi još jednom potvrđuju Hrvatsku kao jednu od vodećih zemalja u svijetu ronjenja na dah, ali i snažno doprinose promociji ovog zahtjevnog i atraktivnog sporta među širom javnošću. Članovi hrvatske reprezentacije već su najavili nove izazove – za dva tjedna na riječkoj Kantridi planiraju pokušaje postavljanja još desetak Guinnessovih rekorda.