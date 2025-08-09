Hrvatski pomorac Marko Bekavac pušten je iz turskog zatvora i u Hrvatskoj je te će tijekom dana biti u krugu svoje obitelji.

- Jutros sam saznala da je Marko Bekavac pušten iz zatvora i evo vama sam se prva javila. Jutros sam se čula s njegovim odvjetnikom u Turskoj. On također nije znao da je Marko pušten iz zatvora, a nije ni dobio nikakvu odluku o tome - rekla je za Jutarnji list odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka, odvjetnica Marka Bekavca, pomorca koji je jučer pušten iz zatvora u Turskoj.

- Mi smo, naravno, bili upućeni u sve. Prije mjesec dana njegova supruga i ja bile smo kod predsjednika Zorana Milanovića i on nam je rekao da se radi na njegovu puštanju iz zatvora, kao što je to radila i Vlada, te premijer Andrej Plenković, kao i diplomacija. Sve se radilo bez javnosti, ta tiha diplomacija. Svi su oni pridonijeli njegovu puštanju i ovoj odluci. Mi u javnost nismo izlazili s tim pojedinostima, jer smo znali da turske vlasti prate sve što bi se eventualno objavilo, rekla je Kotarac Jabuka pa nastavila.

- Ja sam se čula s njegovim bratom Jozom koji me jučer zvao i rekao da Marka premještaju iz jednog zatvora u drugi, tako je njemu bilo rečeno. Međutim, nije se radilo o tome, već su ga naprosto pustili, stavili u zrakoplov i eto ga, on je tu - rekla je odvjetnica Marka Bekavca.

Hrvatski pomorac Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli, a u rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora.