Hrvatski političar: Krishna me je uveo u Sabor

Bivši saborski zastupnik Branimir Bunjac, poznat iz vremena Živog zida, već neko vrijeme živi u Indiji, gdje se posvetio hinduizmu i Krišni.

Sada se obratio javnosti javnosti putem Facebooka.

- Ljudi misle da sam pronašao Krishnu kao utjehu nakon sto sam se razočarao u politici. Međutim, nisam. Sreli smo se ranije.

Krishna me je odveo u sabor i odveo od tamo kad je bilo vrijeme.

U sabor sam uvijek donosio samo jednu knjigu, Srimad Bhagavatam, ona mi je bila inspiracija, uputa i vodič.

Sve sto sam ikada postigao u politici postigao sam zahvaljujući Krishni, a ne bez Njega.

Usudio bih se reci da sve dok je Krishna bio u Živom zidu dotle je i ta stranka nešto značila na političkoj sceni - napisao je Bunjac na Facebooku.