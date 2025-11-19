Hrvatski političar: Krishna me je uveo u Sabor

Bivši saborski zastupnik Branimir Bunjac, poznat iz vremena Živog zida, već neko vrijeme živi u Indiji, gdje se posvetio hinduizmu i Krišni.
Sada se obratio javnosti javnosti putem Facebooka.
- Ljudi misle da sam pronašao Krishnu kao utjehu nakon sto sam se razočarao u politici. Međutim, nisam. Sreli smo se ranije.
Krishna me je odveo u sabor i odveo od tamo kad je bilo vrijeme.
U sabor sam uvijek donosio samo jednu knjigu, Srimad Bhagavatam, ona mi je bila inspiracija, uputa i vodič.
Sve sto sam ikada postigao u politici postigao sam zahvaljujući Krishni, a ne bez Njega.
Usudio bih se reci da sve dok je Krishna bio u Živom zidu dotle je i ta stranka nešto značila na političkoj sceni - napisao je Bunjac na Facebooku.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0